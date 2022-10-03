Oscar'ı reddetmek için Marlon Brando yerine sahneye çıkan Sacheen Littlefeather hayatını kaybetti

Marlon Brando’nun 1973 yılında "Baba" (The Godfather) filmindeki rolüyle kazandığı Oscar Ödülü'nü reddetmek üzere sahneye çıkan Sacheen Littlefeather, dün Kaliforniya'daki evinde 75 yaşında hayata veda etti.

Apache ve Yaqui kökenli Littlefeather 26 yaşındayken Marlon Brando'ya Baba (The Godfather) filmindeki rolü için verilen Oscar ödülünü reddetmek üzere, Brando'nun ricasıyla, sahneye çıkmıştı.

Ancak Apache kıyafetleriyle sahneye çıkan Littlefeather, yuhalamalarla ve ırkçı söylemlerle karşı karşıya kalmıştı.

Littlefeather, Amerikan yerlilerine karşı eğlence sektöründe yer alan önyargıları yeren bir konuşma yapmıştı. Littlefeather, o zamanlar Oscar'da sahne alan ilk Amerikan yerlisi olmuştu.

60 saniye süren konuşması ikonik bir önem kazanarak kültür tarihinin en çok hatırlanan anlarından biri olarak tarihe kazındı.

"DOĞRULARI SÖYLEMEM GEREKTİĞİNİ BİLİYORDUM"

Yakın zamanda katıldığı bir etkinlikte konuşan Littlefeather, o günü şu şekilde hatırlamıştı:

"Cesur, gururlu ve alçakgönüllü bir yerli kadın olarak o sahneye çıkmıştım. Doğruları söylemem gerektiğini biliyordum. Bu doğruları bazı insanların kabul edeceğini, bazısının da kabul etmeyeceğini de biliyordum."

Littlefeather, konuşmasının ardından film endüstrisinde iş bulmakta zorlandığını, ancak "özür dilemek ve affetmek için hiçbir zaman geç olmadığını" söylemişti.

Yakın zamanda Variety adlı dergiye röportaj veren Littlefeather, konuşmasını "dünyanın her yerindeki yerli insanların" ve atalarının onuru için yaptığını söylemişti.

AKADEMİ ÖZÜR DİLEDİ

Oscar törenlerini düzenleyen Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, haziran ayında 50 yıl sonra Littlefeather’a resmi olarak özür dilediğini içeren bir mektup göndermişti.

Akademi Başkanı David Rubin, yaptığı açıklamada, "Maruz kaldığınız suistimal yersiz ve haksızdı. Yaşadığınız duygusal yük ve sektörümüzde kendi kariyerinizin maliyeti onarılamaz” diye yazdı. Rubin ayrıca, “Gösterdiğiniz cesaret çok uzun zamandır kabul görmedi. Bunun için hem en derin özürlerimizi hem de en içten hayranlığımızı sunuyoruz” dedi.

ÖZRÜ KABUL ETTİ

Kendisi için Los Angeles’taki Akademi Müzesi’nde düzenlenen “An Evening with Sacheen Littlefeather” adlı özel etkinliğe katılan Littlefeather, “Bu özrü kabul etmek için buradayım. Sadece benim değil, tüm milletlerimizin de bu gece bu özrü duyması ve hak etmesi gerektiğini bilerek kabul ediyorum” dedi.

Littlefeather sözlerini "Lütfen, ben öldüğümde, gerçeğinizi her savunduğunuzda, benim sesimi, milletlerimizin ve halkımızın sesini canlı tutacağınızı her zaman hatırlatın. Ben Sacheen Littlefeather olarak kalacağım. Teşekkürler" diye tamamladı.