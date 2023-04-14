Babam duymasın diye yalvardı, tüm haber siteleri yayınladı

Kaza esnasında polis ekiplerinin gözetiminden kaçmaya çalışan Enes V., motosikleti devirince yaralandı.
Olay yerinde uzun süre polis ekipleriyle tartışan Enes V., "Babam beni öldürür, ayağına kapanırım ceza yazma" dedi.
Anne ve kızı hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumları iyi.
Kaza, Kemalpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda, saat 17.00 sularında gerçekleşti.
Motosikletin plaka ve ruhsatı olmadığı belirtiliyor. Şermin Y. ile Ada Y.'nin yaralarının ciddiyeti bilinmiyor.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.