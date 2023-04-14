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Babam duymasın diye yalvardı, tüm haber siteleri yayınladı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 12 yaşındaki Enes V. adlı çocuk, ters yönde motosiklet sürerken yaya geçidinden geçmeye çalışan Şermin Y. (35) ve kızı Ada Y.'ye (9) çarptı.

Haber Giriş: 14 Nisan 2023 Cuma - 18:31
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Anne- kıza çarpan 12 yaşındaki çocuk polislere yalvardı ‘Babam beni öldürür, ceza yazmayın’

Babam duymasın diye yalvardı, tüm haber siteleri yayınladı
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Kaza esnasında polis ekiplerinin gözetiminden kaçmaya çalışan Enes V., motosikleti devirince yaralandı.

Olay yerinde uzun süre polis ekipleriyle tartışan Enes V., "Babam beni öldürür, ayağına kapanırım ceza yazma" dedi.

Anne ve kızı hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumları iyi.

Kaza, Kemalpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda, saat 17.00 sularında gerçekleşti.

Motosikletin plaka ve ruhsatı olmadığı belirtiliyor. Şermin Y. ile Ada Y.'nin yaralarının ciddiyeti bilinmiyor.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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