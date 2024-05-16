Ankara'da keçileri kim kaçırdı? 20 yıl önce 4 milyondu

Türkiye’yi ayakta tutan sektörlerden biri hayvanlıkta düşüşler yaşanıyor. İnsanların şehir hayatına geçiş yapması, gübrelerin, yemlerin pahalanması hayvan alımını, satımını, bakımını azalttı.

Gazeteci Nasuh Bektaş’ın aktardığı bilgilere göre, Ankara keçisi nüfusunda büyük miktarda azalma görüldü.

1980’li yıllarda 4 milyon olan Ankara keçisi nüfusu ilgisizlik nedeniyle büyük oranda azaldı. Bugünlerde Ankara keçisi nüfusu 85 bine düştü.

Bektaş’ın paylaşımına göre ise 85 bin Ankara keçisinin ise 22 bini Kazakistan’a satılıyor. Bunun sebebine de değinen Bektaş, AKP’nin Türkiye bitsin, yurtdışına bağımlı olsun istediğini söyledi.

İşte Bektaş’ın paylaşımı:

Ankara keçisi sayısı

1980’li yıllarda 4 Milyon

Bugün 85 bine kadar geriledi.

Kalan 85 bin Ankara keçisinin 22 bini de Kazakistan’a satılıyor.

Çünkü AKP her konuda olduğu gibi tiftik üretiminde de Türkiye bitsin, yurtdışına bağımlı olsun istiyor. Kendi eliyle, ülkemize rakip yaratıyor. Çünkü AKP hiçbir zaman Türkiye’den yana olmadı.

Güney Afrika’nın ise şu an yıllık 3 bin 200 ton ile dünyanın en büyük tiftik üreticisi konumuna geldiği öğrenildi. Güney Afrika’dan sonra sırada Arjantin bulunuyor.