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  • Serenay Sarıkaya'nın dekolteli paylaşımı olay oldu. Bronz teni ile dikkat çekti

Serenay Sarıkaya'nın dekolteli paylaşımı olay oldu. Bronz teni ile dikkat çekti

Yaz boyunca sosyal medya hesabında paylaştığı bikinili pozlarıyla adından söz ettiren ünlü oyuncu, dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Galeri Giriş: 29 Ağustos 2022 Pazartesi - 14:36
Son Güncelleme: 29 Ağustos 2022 Pazartesi - 15:06
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Serenay Sarıkaya, Netflix'te yayınlanacak olan Şahmeran dizisinde Burak Deniz ile başrolü paylaşıyor.

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Dizide Şahsu karakterine hayat veren Serenay Sarıkaya'nın partneri Burak Deniz ise Maran Yaloğlu isimli bir adamı canlandırıyor.

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Mert Ramazan Demir, Mustafa Uğurlu, Mahir Günşiray, Ebru Özkan, Saadet Işıl Aksoy ve Nilay Erdönmez gibi isimlerin olduğu oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Netflix'in yeni dizisi Şahmaran'ın çekimleri Marmaris'te gerçekleşiyor.

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Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya son olarak dizi çekimlerinde Muğla Sığla Ormanları'ndaki sette ateş yakıldığını gören yurttaşların jandarmaya ve kaymakamlığa dizi ekibini şikayet etmesi sonrası gündem olmuştu.

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Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

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Netflix'te yayınlanacak olan Şahmeran dizisinde izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Serenay Sarıkaya tatil pozunda zafer işareti yaptı.

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Bronz teni ve göğüs dekoltesi ile dikkat çeken ünlü oyuncu sosyal medyayı salladı.

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İşte o paylaşım...

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