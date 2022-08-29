﻿Serenay Sarıkaya'nın dekolteli paylaşımı olay oldu. Bronz teni ile dikkat çekti

Serenay Sarıkaya, Netflix'te yayınlanacak olan Şahmeran dizisinde Burak Deniz ile başrolü paylaşıyor.
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Dizide Şahsu karakterine hayat veren Serenay Sarıkaya'nın partneri Burak Deniz ise Maran Yaloğlu isimli bir adamı canlandırıyor.
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Mert Ramazan Demir, Mustafa Uğurlu, Mahir Günşiray, Ebru Özkan, Saadet Işıl Aksoy ve Nilay Erdönmez gibi isimlerin olduğu oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Netflix'in yeni dizisi Şahmaran'ın çekimleri Marmaris'te gerçekleşiyor.
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Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya son olarak dizi çekimlerinde Muğla Sığla Ormanları'ndaki sette ateş yakıldığını gören yurttaşların jandarmaya ve kaymakamlığa dizi ekibini şikayet etmesi sonrası gündem olmuştu.
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Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
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Netflix'te yayınlanacak olan Şahmeran dizisinde izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Serenay Sarıkaya tatil pozunda zafer işareti yaptı.
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Bronz teni ve göğüs dekoltesi ile dikkat çeken ünlü oyuncu sosyal medyayı salladı.