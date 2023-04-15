﻿Aleyna Eroğlu kıyafetinin içine hiçbir şey giymedi. Hayranları beğeni butonuna hücum etti

Katıldığı İşte Benim Stilim yarışmasıyla ünlenen Aleyna Eroğlu kameralar karşısına ilk kez 3 Kadın 3 Kader adlı sinema filmiyle çıktı. Instagram hesabı üzerinden paylaştığı cesur pozlarıyla çok konuşulan Eroğlu bu defa yine sınır tanımadı ve transparan tulumunun içine hiçbir şey giymeden pozlar verdi.