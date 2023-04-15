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Aleyna Eroğlu kıyafetinin içine hiçbir şey giymedi. Hayranları beğeni butonuna hücum etti

İşte Benim Stilim yarışmasıyla adını duyuran Aleyna Eroğlu sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiriyor. İddialı ve cesur tarzı ile dikkat çeken Aleyna Eroğlu bu defa transparan tulumuyla pozlar verdi. İçine hiçbir şey giymeyen Eroğlu göğüs dekoltesiyle adeta büyüledi.

Galeri Giriş: 15 Nisan 2023 Cumartesi - 11:36
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Aleyna Eroğlu kıyafetinin içine hiçbir şey giymedi. Hayranları beğeni butonuna hücum etti

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Aleyna Eroğlu kıyafetinin içine hiçbir şey giymedi. Hayranları beğeni butonuna hücum etti

Katıldığı İşte Benim Stilim yarışmasıyla ünlenen Aleyna Eroğlu kameralar karşısına ilk kez 3 Kadın 3 Kader adlı sinema filmiyle çıktı. Instagram hesabı üzerinden paylaştığı cesur pozlarıyla çok konuşulan Eroğlu bu defa yine sınır tanımadı ve transparan tulumunun içine hiçbir şey giymeden pozlar verdi.

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Aleyna Eroğlu kıyafetinin içine hiçbir şey giymedi. Hayranları beğeni butonuna hücum etti

Aleyna Eroğlu'nun cesur tarzına beğeni yağdı. Takipçileri; 'Senden bir tane daha yok', 'Gerçek bir bebeksin', 'Bu kız çok tatlı', 'Güzeller güzeli' gibi yorumlar yaptılar.

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Aleyna Eroğlu kıyafetinin içine hiçbir şey giymedi. Hayranları beğeni butonuna hücum etti

Aleyna Eroğlu, 18 Mayıs 1996 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.

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Aleyna Eroğlu kıyafetinin içine hiçbir şey giymedi. Hayranları beğeni butonuna hücum etti

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi’nden mezun olduktan sonra Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nde 2 yıl oyunculuk eğitimi aldı.

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Aleyna Eroğlu kıyafetinin içine hiçbir şey giymedi. Hayranları beğeni butonuna hücum etti

Aleyna Eroğlu, kameralar karşısına ilk kez 2011 yılında yayınlanan 3 Kadın 3 Kader isimli sinema filmiyle geçmişti.

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Aleyna Eroğlu kıyafetinin içine hiçbir şey giymedi. Hayranları beğeni butonuna hücum etti

21 Kasım 2016 tarihinde başlayan “İşte Benim Stilim” yarışmasıyla tanınmaya başlayan Aleyna Eroğlu, Beni Affet dizisinde Müjgan karakterine hayat vermişti.

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Aleyna Eroğlu kıyafetinin içine hiçbir şey giymedi. Hayranları beğeni butonuna hücum etti

Aleyna Eroğlu son olarak Tam Kafadan isimli sinema filminde rol aldı.

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Aleyna Eroğlu kıyafetinin içine hiçbir şey giymedi. Hayranları beğeni butonuna hücum etti

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Aleyna Eroğlu kıyafetinin içine hiçbir şey giymedi. Hayranları beğeni butonuna hücum etti

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Aleyna Eroğlu kıyafetinin içine hiçbir şey giymedi. Hayranları beğeni butonuna hücum etti

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Aleyna Eroğlu kıyafetinin içine hiçbir şey giymedi. Hayranları beğeni butonuna hücum etti

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