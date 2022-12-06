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Biberonlarda büyük tehlike. Anne ve babalar dikkat

Biberonların yanlış kullanımı bebeklerden ciddi sonuçlara yol açabiliyor.

Haber Giriş: 6 Aralık 2022 Salı - 08:54
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Diş Hekimi Damla Zenar biberonlar hakkında flaş açıklama yaptı. Biberon çürüklerine dikkat

Biberonlarda büyük tehlike. Anne ve babalar dikkat
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CNN Türk’te yer alan bilgilere göre, biberonların yanlış kullanımı bebeklere zarar veriyor. Diş Hekimi Dr. Damla Zenar konu hakkında önemli bilgiler verdi.

Biberonların yanlış kullanımıyla biberon çürükleri meydana geliyor. Biberon çürükleri süt dişlerinde erken dönemde oluşan çürüklerdir. Mutlaka tedavi edilmesi gereken bu sorun tedavi edilmediği takdirde süt dişlerinin yerine gelecek olan daimi dişlerin sağlığını kötü şekilde etkiler.

Biberon çürükleri uzun süre biberon kullanımı veya yanlış şekilde biberon kullanımı nedeniyle oluşur. Ancak süt dişlerinde meydana gelen çürükler farklı unsurlara bağlı olarak da meydana gelebilir. Süt dişleri 7 ila 12 yaşlarına kadar ağızda sağlıklı şekilde bulunması gereken dişlerdir. Biberon çürüğü ilerleyip sinir dokularına ulaştığı zaman bazı şikayetlere neden olur. Çürük sinirlere temas ettiği için dişlerde ağrı veya hassasiyet problemleri ortaya çıkar. Bu şikayetler nedeniyle çocuklarda beslenme ve uyku sorunları oluşabilir. Bu çürükler tedavi edilmezse çocuğun psikolojisi bozulabilir, dişlerde apse ve enfeksiyon meydana gelebilir. Hatta dişin kaybı bile oluşabilir.

ÖNLEMENİN YOLLARI

Zenar sözlerine şöyle devam ediyor;

Dişler ilk sürmeye başladığı zaman, nemli ve temiz bir bez ile silinmelidir.

1 yaşından sonra bebeğin ,biberon emzik ya da anne sütü verilerek uyumasına izin verilmemelidir

Diş temizleme silikonları kullanılmalıdır.

Biberona konulan süte bal, şeker gibi...tatlandırıcılar konulmamalıdır.

Ara öğünlerde dişlere yapışıp kalan karbonhidrat ağırlıklı besinler yerine lif yönünden zengin kuruyemiş, sebze ya da meyve verilmelidir.

Tükürme refleksi 3 yaşına kadar gelişmeyeceğinden dolayı macunsuz küçük boyutlu olan diş fırçası ile fırçalama alışkanlığı sağlanmalıdır.

Çocuğa örnek olmak için ebeveynler çocuklarının yanında dişlerini fırçalamalı ve çocuğu diş fırçalamaya teşvik sağlamalıdır.

Erken zamanda bir diş hekimi kontrolü yapılmalısıdır. Diş hekimi kontrolü sonrası çürük oluşmaması için de önlemler alınmalıdır.

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