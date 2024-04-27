Bakan Yerlikaya başkanlığında İstanbul’da ‘Güvenlik Toplantısı’

Kaynak: AA
Bakan Yerlikaya başkanlığında İstanbul’da ‘Güvenlik Toplantısı’
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul’da düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle mücadele gündemiyle güvenlik toplantısı düzenlendiğini açıkladı.

Toplantıya bakan yardımcısı, valiler, göç idaresi başkanı, jandarma komutanı, emniyet müdürü, sahil güvenlik komutanı ve ilgili birim amirleri katıldı.

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Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

“Bakan Yardımcımız, İstanbul, Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli Valilerimiz, Göç İdaresi Başkanımız, İstanbul İl Jandarma Komutanımız, İl Emniyet Müdürümüz, Sahil Güvenlik Komutanımız ve ilgili birim amirlerimizin katılımıyla ‘Düzensiz Göç ve Göçmen Kaçakçılığı Organizatörleriyle Mücadele’ gündem maddesiyle Güvenlik Toplantımızı gerçekleştirdik. Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek.”

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