Pamukova’da feci kaza! Öğrencilerini taşıyan midibüs şarampole devrildi: 12 yaralı

Doğa yürüyüşü için Pamukova'ya giden öğrencileri taşıyan sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 54 S 0579 plakalı midibüs, frenlerinin boşalması sonucu Eskiyayla mevkisinde bir virajda kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazayı görenler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı. Kazada 12 kişinin yaralandığı öğrenildi.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, kazanın nedenini araştırıyor.
Sürücü kusuru olup olmadığı ve midibüste herhangi bir teknik arıza olup olmadığı gibi konularda incelemeler sürüyor.
Kazada yaralanan 12 kişi çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı. Yaralıların bazılarının durumunun ağır olduğu bildirildi.