Pamukova’da feci kaza! Öğrencilerini taşıyan midibüs şarampole devrildi: 12 yaralı

Pamukova’da feci kaza! Öğrencilerini taşıyan midibüs şarampole devrildi: 12 yaralı
Düzenleme: Kaynak: AA
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde üniversite öğrencilerini taşıyan bir midibüs, Eskiyayla mevkisinde frenlerinin boşalması sonucu virajı alamayarak şarampole devrildi. Kazada 12 kişi yaralandı.
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Pamukova’da feci kaza! Öğrencilerini taşıyan midibüs şarampole devrildi: 12 yaralı 1

Doğa yürüyüşü için Pamukova'ya giden öğrencileri taşıyan sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 54 S 0579 plakalı midibüs, frenlerinin boşalması sonucu Eskiyayla mevkisinde bir virajda kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

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Pamukova’da feci kaza! Öğrencilerini taşıyan midibüs şarampole devrildi: 12 yaralı 2

Kazayı görenler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

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Pamukova’da feci kaza! Öğrencilerini taşıyan midibüs şarampole devrildi: 12 yaralı 3

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı. Kazada 12 kişinin yaralandığı öğrenildi.

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Pamukova’da feci kaza! Öğrencilerini taşıyan midibüs şarampole devrildi: 12 yaralı 4

Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Pamukova’da feci kaza! Öğrencilerini taşıyan midibüs şarampole devrildi: 12 yaralı 5

Kaza ile ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, kazanın nedenini araştırıyor.

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Pamukova’da feci kaza! Öğrencilerini taşıyan midibüs şarampole devrildi: 12 yaralı 6

Sürücü kusuru olup olmadığı ve midibüste herhangi bir teknik arıza olup olmadığı gibi konularda incelemeler sürüyor.

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Pamukova’da feci kaza! Öğrencilerini taşıyan midibüs şarampole devrildi: 12 yaralı 7

Kazada yaralanan 12 kişi çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı. Yaralıların bazılarının durumunun ağır olduğu bildirildi.

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Pamukova’da feci kaza! Öğrencilerini taşıyan midibüs şarampole devrildi: 12 yaralı 8
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Pamukova’da feci kaza! Öğrencilerini taşıyan midibüs şarampole devrildi: 12 yaralı 9
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Pamukova’da feci kaza! Öğrencilerini taşıyan midibüs şarampole devrildi: 12 yaralı 10
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Pamukova’da feci kaza! Öğrencilerini taşıyan midibüs şarampole devrildi: 12 yaralı 11
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Pamukova’da feci kaza! Öğrencilerini taşıyan midibüs şarampole devrildi: 12 yaralı 12
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Pamukova’da feci kaza! Öğrencilerini taşıyan midibüs şarampole devrildi: 12 yaralı 13
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Pamukova’da feci kaza! Öğrencilerini taşıyan midibüs şarampole devrildi: 12 yaralı 14
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Pamukova’da feci kaza! Öğrencilerini taşıyan midibüs şarampole devrildi: 12 yaralı 15
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Pamukova’da feci kaza! Öğrencilerini taşıyan midibüs şarampole devrildi: 12 yaralı 16
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