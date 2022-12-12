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Günün manşeti Milli Gazete'den geldi. Emekliler için bu başlığı attı

İktidar, işverene “asgari ücreti yükselt” derken kendisi emekliyi 3 bin 500 liraya mahkûm etmiş durumda. Asgari ücretle 5 Bin 500 lirayla geçinmek mümkün değilken emekliye "3 bin 500 lira ile geçin"diyor. Milli Gazete'nin manşeti böyleydi.

Haber Giriş: 12 Aralık 2022 Pazartesi - 11:01
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Emekliler için bu başlığı attı. Günün manşeti Milli Gazete'den geldİ

Günün manşeti Milli Gazete'den geldi. Emekliler için bu başlığı attı
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Milli Gazete'nin bugünkü manşetinde yer alan haber emeklilerle ilgiliydi. Başlık "3 Bin 500 lira ne olacak" şeklindeydi. En düşük emekli maaşı kastedildi. işverene asgari ücret yükselt baskısı yapıldığı belirtilirken, devletin kendisinin emekliyi açlığa mahkum ettiği ifade edildi. İşverenin ödediği 5 bin 500 liralık asgari ücret, ekonomik kriz karşısında iyice etkisini yitirince yeni arayışlara girilirken devletin ödediği en düşük emekli maaşı olan asgari ücretin de oldukça uzağında kalan 3 bin 500 liradan ise bahseden yok. Halkın beklentisi; önce iktidar elini taşın altına koymalı...

Emekli, memur ve kamu işçisine beklenen zammı yapıp daha sonra da işverenden fedakârlık istemeli.
5 bin 500 lira asgari ücretle geçinmenin mümkün olmadığı ülkemizde, 3 bin 500 lira emekli maaşıyla insanlar nasıl tenceresini kaynatacak? İktidar, önce buna cevap vermeli.

EN BÜYÜK KAYBI EMEKLİLER YAŞADI

Emekli son yıllarda sadece yasal olan enflasyon farkı aldı, zam alamadı. Her yıl enflasyonun altında verilen zam değil "Enflasyon farkı" nedeniyle emeklinin maaşlarının iyice gerilediği ortada. İşte bu nedenden dolayı yıllar, emekli maaşlarını kuşa çevirdi. Emekliler enflasyonun altında ezildi.

Ülkemizde asgari ücret alanların hali içler acısı durumdayken çok sayıda emeklinin hayali asgari ücret seviyesinde maaş alabilmek...

2002 yılında en düşük emekli maaşı asgari ücretin iki katıyken bugün ise neredeyse yarısına kadar düşürüldü. 2002 yılında en düşük işçi emekli aylığı 257 lira, asgari ücret 184 liraydı. Bugün ise en düşük işçi emekli aylığı 3 bin 500 lira, asgari ücret 5 bin 500 lira… İktidar, kendi ödediği emekli maaşlarını gün gün tırpanlarken işverenin ödediği asgari ücret konusunda ise daha gayretli bir tavır sergiliyor.
Yüzde 70’i asgari ücretin altında maaş alıyor

Sosyal Güvenlik Kurumu, 5 milyon 964 bini SSK, 1 milyon 654 bini Bağ-Kur, 1 milyon 569 bini Emekli Sandığı statüsünde olmak üzere yaklaşık 10 milyon kişiye emekli aylığı ödüyor.

- Vefat eden eş, anne veya babasının aylığını alan 3 milyon 878 bin kişi, malullük, vazife malullüğü ve sürekli iş göremezlik aylığı alan 318 bin kişi de eklendiğinde kurumdan aylık ve gelir alanların sayısı 13 milyon 383 bini buluyor. Ödenen emekli maaşlarının yaklaşık yüzde 70’i asgari ücretin epeyce altında kalıyor…

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Yazıklar olsun
12.12.2022 11:38
Akp sandıkta 3500 tl nin karşılığını ret oy olarak görecek allah korkusu yok bunlarda 3500 tl ye ne alınır bunlar nasıl müslüman  
 
Kartal
12.12.2022 11:12
Sandıkta gömeceğiz bu adaletsiz düzeni  
 
1950
12.12.2022 11:12
Emeklisi, asgari ücretli ve işsizler tek partiye oy verse %50 oy alır, bu tek başına iktidar demektir, o halde asıl suçlu bunlar, dolayısıyla buna yerli diyorlarsa, Rabbim beterini ver ki akıllansın  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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