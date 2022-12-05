Memur ve emekli ne kadar zam alacak

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) kasım ayına ilişkin tüketici ve üretici fiyat endekslerini yayımladı. Buna göre Kasımda enflasyon aylık bazda yüzde 2,88 artarken yıllık bazda yüzde 84,39 oldu. Ekim ayında ise yıllık enflasyon yüzde 85,51 olarak kaydedilmişti.

ENAG'ın açıkladığı verilere göre ise Kasım ayında Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) yüzde 4.24 arttı. 12 aylık artış oranı yüzde 170.70, 11 aylık (Ocak-Kasım) artış ise yüzde 125,43 olarak hesaplandı.

Kasım ayı enflasyon oranının belli olmasıyla birlikte, memur ve emekli maaşlarına yapılacak olan zam oranı da netleşmiş oldu.

MEMUR VE EMEKLİLERİN ALACAĞI ZAM ORANI ARALIK ENFLASYONUYLA NETLEŞECEK

Temmuz-Ekim ayı enflasyon verileriyle birlikte memur ve memur emeklileri için yüzde 11,84, SGK ve Bağ-Kurlular da yüzde 10,84 zam oranı hesaplanıyordu. Kasım verisinin de açıklanmasıyla birlikte memur ve memur emeklilerin alacağı zam oranı yüzde 15,03 oldu. Şimdi kaldı Aralık enflasyonu. Geçen yıl aralık enflasyonu önceki aylara göre her nedense fırlamış yüzde 13,58 çıkmıştı. Kısacası geçen yıl emeklinin zammını etkileyen altı aylık dönemde, 2021 aralık ayı enflasyonu toplam 5 ayın enflasyonundan daha fazla çıkmıştı. Bu yıl ne olacağı belli değil. Şimdiki rakamlara göre SGK ve Bağ-Kur emeklileri için ise zam oranı yüzde '14,03'e yükseldi.

Ancak memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı Ocak ayında belli olacak Aralık ayı enflasyonunun açıklanması ile ortaya çıkacak. Aralık enflasyonu ise 3 Ocak tarihinde açıklanacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE OLACAK

Temmuz ayında emekli zammı yüzde 42,35 zam almıştı. en düşük SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşı 2.500 TL'den 3.500 TL'ye yükseldi. Ocak ayında yapılacak zamla birlikte en düşük emekli maaşının 5.250 TL olması söz konusu.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞLARI NE KADAR OLACAK

Memur ve memur emeklileri ise Temmuz ayında toplu sözleşmeden kaynaklanan yüzde 7 zam oranına ilaveten enflasyon farklı almıştı. En düşük memur maaşı 9.109 TL olurken, memur emeklisinin maaşı 6.077 TL oldu. Toplu sözleşmeden kaynaklanan yüzde 8 oranındaki artışa ilaveten 5 aylık enflasyon verilerinin eklenmesiyle birlikte en düşük memur maaşı 10.478 TL'ye en düşük memur emeklisi maaşının ise 6.990 TL'ye yükselmesi bekleniyor.

Emekli ve memurların 5 aylık zam oranına göre maaşları şöyle olacak:

MEMUR MAAŞI

Mevcut: 9.109 TL

Zamlı: 10.478 TL

MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI

Mevcut: 6.077 TL

Zamlı: 6.990 TL

SSK EMEKLİSİ (2000 ÖNCESİ)

Mevcut: 4.687 TL

Zamlı: 5.344 TL

SSK EMEKLİSİ (2000 SONRASI)

Mevcut: 2.906 TL

Zamlı: 3.313 TL

BAĞ-KUR ESNAF EMEKLİSİ

Mevcut: 4.197 TL

Zamlı: 4.785

BAĞ-KUR TARIM EMEKLİSİ

Mevcut: 3.335 TL

Zamlı: 3.802