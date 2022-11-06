101 dakikada 2 penaltı kazanan Trabzonspor'un neden kazanamadığını Futbolun Poseidonu Cevat Kol açıkladı

CEVAT KOL / Yeniçağ

UEFA Avrupa liginde grubunda Monaco ve Ferencvaros takımlarını yendiği halde 9 puan ile gruptan çıkamadı. Sezon başı transferler Şampiyonlar ligi hayali ile yapıldı. Yani hayaller şampiyonlar ligi gerçekler konferans ligi oldu.

Avrupa’daki bu skorlar Trabzonspor’un nereden nereye geldiğini gösteriyor. Hatırlayın; Mustafa Reşit Akçay ve Ünal Karaman marka değeri olmayan bu gruplarda gençleri oynatıp elenmeyi tercih etmişti!

Lige dönüldü. Bütün takımlar iki hafta kalan dünya kupasına kadar az kayıpla, bir aylık boşluğu fırsata çevirmenin planlarını yapıyor. Bu durum transfer çalışmalarını son anda tamamlayabilen takımlar için iyi bir şans oldu.

Trabzonspor kendi saha seyircisi önünde ligin etkili takımlarından Konyaspor’a karşı 6 puanlık maça çıktı.

Bordo mavililer taraftarının coşkulu desteğiyle daha maçın başında Konyaspor’u adeta yarı alanına hapsetti. Baskı çok net pozisyonlar getirmese de VAR kararıyla gelen penaltı, Bakasetas’ın vuruşuyla etkili oyunun ödülü oldu. Ardından Konyaspor oyunda dengeyi kurdu ve baskıyı azalttı. Ancak bir köşe vuruşu sonrasında Hamşik’in şutunda top Michalak’ın eline çarptı. İkinci penaltıyı Trezeguet gole çevirdi.

İki farkla yenik duruma düşen Konyaspor’da İlhan Palut biri zorunluluktan iki değişiklik yaptı. İkpeazu veCebrail’in oyuna girmeleri ve Trabzonspor’da skorun yarattığı rehavet dengeleri değiştirdi. Konyaspor rakip kaleyi etkili ataklarla zorlamaya başladı. Uğurcan iki kritik pozisyonda gole engel olsa da M. Diouf’un ilk yarının son dakikalarında mükemmel vuruşuna yapacağı bir şey yoktu. Devre arasına 2-1’lik skorla gidildi.

Takımını ikinci yarıya Yusuf Erdoğan takviyesiyle süren Abdullah Avcı, hücum zenginliğini oluşturamadığı gibi Konyaspor’un zaman zaman etkili gelişlerine de önlem alamadı. Nitekim bunlardan birinde M. Diof, eşitliği sağladı. VAR hakemleri Diouf’un topa elle teması nedeniyle uzun süre pozisyonu inceledi ama sonunda gol kararı verdi.

Avcı daha sonra oyuna kritik müdahaleler yaptı. Umut Bozok ve Larsen’i sahaya sürdü. Umut Bozok girer girmez kaleyi yokladı ama kaleciyi geçemedi. Bakasetas da sert bir şutla şansını denedi olmadı. Avcı bu kez savunmadan Denswil’i alıp Djaniny ile hücumda adam sayısını artırdı. Oyunu tümüyle rakip yarı alana yıktı. Ciddi pozisyonlar üretti ama değerlendiremedi. İkpeazu’nun atılmasıyla rakip 10 kişi kaldıktan sonra baskı daha da arttı. Ama Trabzonspor bir türlü istediği golü bulamadı ve bir puanla yetinmek zorunda kaldı.