Korkuyorum, korkar oldum…

Bugün içinde bulunduğumuz durum çok düşündürücü, bir o kadar da vahim!

*

Dünyanın hangi ülkesinde ne kadar ipe-sapa gelmezler varsa, hepsini de memlekette görür olduk.

İster kaçak girsinler ister bilgi dâhilinde…

Sonuçta memleketin sınırları kevgire döndürülmedi mi?

Döndürüldü.

Söyleyecek başka bir söz bulamıyorum!

*

Hatırlıyorum da o yıllarda bize gelen Suriyelilere ‘Ensar’ demiştik?

“Masumlar” demiştik?

“Kardeşimiz” demiştik?

Hatta yetmedi o zamanlar camilerde aylarca hemen her Cuma, Cuma namazı hutbesinde onlara sahip çıkılmasıyla ilgili hutbeler okunmuştu.

*

Hiç kuşkum yok ki o dönemin hassasiyeti içinde özellikle kadın ve çocuklara sığınmacı olarak sahip çıkılmalıydı ya, biz gelen herkesi aldık ve üstelik de içimize kadar soktuk.

Hatta yetmedi, onlar, bugünkü iktidar nazarında bizim vatandaşımızdan daha imtiyazlı oldular.

*

Lütfen beni kimse yanlış anlamasın.

Ne Suriyelilere…

Ne Iraklılara…

Ne Afganlara…

Ne de bir başka ülkenin insanlarına ön yargım var!

Ama dışarıdan ülkeye alınacaklarla ilgili de bir devlet hassasiyet gösterilmeli değil miydi?

Ancak gösterilmedi, üzgünüm!

*

Ayrıca da demem şu ki bu zamana kadar bu yolla ülkemize gelenlerden;

Kim kimdir?

Nedir?

Ne değildir olduğunun bilindiği konusunda hiçbir yurttaşımızın bilgi sahibi olunduğunu sanmıyorum.

*

Bugün ülke genelinde ülkemize sığınan insanların bir kısmının neden olduğu olaylar, münferitmiş gibi düşünülüp önemsenmese de o insanların ileride başımıza daha büyük çoraplar öreceğini de zaman bize gösterecek.

Bundan eminim!

*

Maalesef üzülerek söylüyorum ki AKP iktidarıyla birlikte toplumumuz her anlamda kalitesizleştirildi…

Millî eğitimimiz gibi oldu.

O kadar zaafa uğratıldık ki bunlar yetmiyormuş gibi bir de birkaç yüz bin dolara vatandaşlık sattık.

Ve onlar, bugün bizimle, ülkemin yarınlarıyla ilgili aynı imtiyaza sahip oldular.

Olacak şey mi bu?

*

Dün Urfa’da, Gaziantep’te yaşayan Suriyelilerle vatandaşlarımız arasında çıkan çatışma…

Dün bilmem nerede, Suriyeli sığınmacıların kızlarımıza laf atarak olayların çıkmasına neden olunması…

Parayla vatandaşlık verdiğimiz bir Iraklının öğretmenimizi öldürmesi…

Çiftçimizin boğazını kesen, evindeki parasını gasp eden Suriyelinin aranıyor olması…

Ayrıca da yabancı mafyanın benim ülkemde birbiriyle hesaplaşması yarınlarımızın nasıl olacağını işaret etmiyor mu, diye de düşünmüyor değilim!