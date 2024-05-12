Faşist diktatörlüğün kapısı sonuna kadar açılır.

Türkiye’de bulunan sığınmacılara yönelik araştırmalar yapan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ı susturmak için, “9’uncu Yargı Paketi” taslağına özel cezai hükümler konuldu:

-“Etki Ajanlığı.”

Yasa kapsamına alınmak istenen konulardan örnekler vereyim:

Katarlılar Kanal İstanbul projesinden rant kazanmak için arsa aldılar.

-Araştırmak ve yayınlamak yasak.

Katarlılar Tank-Palet fabrikasının ortağı oldular.

-Araştırmak ve yayınlamak yasak.

Türk vatandaşlığına geçen yabancılar var.

-Araştırmak ve yayınlamak yasak.

Limanlar yabancılara satılıyor.

-Araştırmak ve yayınlamak yasak.

Borsa İstanbul’a yabancı ortak alınıyor.

-Araştırmak ve yayınlamak yasak.

Sınır ötesi operasyonlar yapılıyor.

-Araştırmak ve yayınlamak yasak.

İsrail’le ticaret yapılıyor.

-Araştırmak ve yayınlamak yasak.

Suriyeli, Afgan ve Afrikalılar gibi yabancıların sayılarını, Türk nüfusuna alınanları, harcanan paraları var.

-Araştırmak ve yayınlamak yasak.

Yasa tasarısının gerekçesinde cezai hükümlere dayanak olacak şu konular çok dikkat çekiyor.

"Devletin iç veya dış siyasal yararına yönelik olarak gerçekleştirilen bazı faaliyetlerin cezalandırılması kabul edilmektedir.

Bu kapsamda;

İktisadi, mali, Askerî, Millî Savunma, Kamu sağlığı, Kamu güvenliği, Kamu düzeni, Teknolojik, Kültürel, Ulaştırma, Haberleşme, Siber alan, Kritik altyapılar ve enerji gibi diğer yararlar da devletin iç veya dış siyasal yararları kavramı içinde kabul edilecektir.

Dolayısıyla bu gibi yararlar aleyhine gerçekleştirilen faaliyetler de suçun konusunu oluşturabilecektir,"

Örneğin;

Kullanılmayan havaalanı, otoyol ve hastaneler için bütçeden ödenen paralar,

Doğu Akdeniz ve Karadeniz’deki doğal gaz konuları ve;

ENAG’ın aylık/yıllık enflasyon rakamlarını açıklamalarını da araştırmak ve yayınlamak cezai davalara konu olacak.

11 maddeye ilaveten, “Diğer yararlar” da var ki hedeflerinde “siyasi” konular da yer alıyor.

Örneğin iktidarı kızdıracak anketler, haberler, köşe yazıları, televizyon yorumları “Diğer yararlar” başlığı kapsamında kolaylıkla değerlendirilir.

Tek bir yasa ile bu anti demokratik yetkileri alan Erdoğan, muhalefeti de özgür medyayı da susturmak amacındadır.

“Etki Ajanlığı” yasası ile hak ve özgürlükleri kısıtlama amacı taşıyan Recep Tayyip Erdoğan’ın Devlet Bahçeli ile birlikte;

Yeni Anayasa ile yaratacağı Türkiye’yi hayal dahi edemiyorum.

Şöyle özetleyeyim;

Nefes almak dışında her konuda atacağınız her adım sonrası “Etki Ajanlığı” damgası yer, yargılanır ve mahkûm olursunuz.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın susturulmasına gelince, getirilen yasa hükmü şöyle:

-“Türkiye’de bulunan yabancılar hakkında araştırma yapan veya yaptıranlar hapis cezası ile cezalandırılacak.”

İlaveten Özdağ’ın açıklamalarını yayınlayanlara da hapis cezaları verilecek.

Ümit Özdağ susturulacak.

Peki, Kozmik Oda ne olacak?

26. Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’a dönemin başbakanı Erdoğan, “Kozmik Oda’yı açın” talimatı vermişti.

Devlet sırları da FETÖ’cülerin eli, CIA aracılığı ile Amerika’ya ulaşmıştı.

Gün gelir, devran döner Erdoğan’dan da bu talimatının hesabı sorulur elbette.

Etki Ajanlığı yasası Meclis’te kabul edilirse;

Faşist diktatörlüğün kapısı sonuna kadar açılır.