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Esra Ezmeci'nin programında yine itiraflar vardı: Kayınpederim uygunsuz görüntülerimi kullandı

Sanatçı Gökhan Güney'in gelini Ece Güney, Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya programında, çok konuşulacak iddialar ortaya attı

Galeri Giriş: 6 Eylül 2022 Salı - 08:50
Son Güncelleme: 6 Eylül 2022 Salı - 10:22
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FOX’ta ekrana gelen Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya programına ünlü ses ve sinema sanatçısı Gökhan Güney’in gelini Ece Güney’in açıklamaları damga vurdu.

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Ece Güney, kayınpederi Gökhan Güney’i kendisine kalacak 8 dairenin üzerine konmakla suçladı.

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Ece Güney, Gökhan Güney’in oğlu Selim Güney ile 2012 yılından dünyaevine girdi.

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2014 yılında ise Selim Güney mide kanserinden hayatını kaybetti.

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Ece Güney’in iddiasına göre kocası 8 dairesini akrabalarının üzerine yaptı. Hileli satışın nedeni ise finansal açıdan zor duruma düşerlerse malları korumaktır.

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Selim Güney’in ölümü sonrası Ece Güney bir iş adamı ile aşk yaşamaya başladı.

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Ece Güney’in iddiasına göre; göre cinsel içerikli görüntüleri eski kayınpederine Gökhan Güney’e ulaştı.

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Ece Güney’in iddiasına göre eline geçen video sonrası kayınpederi Gökhan Güney oğlunun akrabaları üzerine yaptığı 8 dairenin tapusunu kendi üzerine aldı.

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8 evin kendisinden kaçırıldığını iddia eden Ece Güney’e yanıtı ise kayınpederi Gökhan Güney’in yakınları verdi.

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Ünlü sanatçının yeğeni Sinan Güney ‘asılsız’ dediği iddiaların Gökhan Güney’den para koparmak amacıyla gelini tarafından dile getirdiğini söyledi.

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