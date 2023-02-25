Makas atan otomobil refüje çarpıp ikiye bölündü

(DHA) - Kaza, saat 17.30 sıralarında, D-655 yolu Beyciler mevkisinde meydana geldi.
Düzce istikametine gitmekte olan Talat Tahmaz yönetimindeki 81 KA 595 plakalı otomobil, sürücüsünün makas atması sonucu önünde ilerlemekte olan Ömer Tarık Mercan'ın kullandığı 81 ABB 333 plakalı kamyonete çarptı.
Kamyonete takılı kalan otomobil refüje çarptıktan sonra ikiye bölündü.
Kazada otomobil sürücüsü Talat Tahmaz yaralandı.
Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Düzce Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılan Tahmaz tedaviye alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.