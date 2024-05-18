Kuş korkusu olan genç kadın parkta zor anlar yaşadı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Kuş korkusu olan genç kadın parkta zor anlar yaşadı
Erkek arkadaşıyla birlikte parkta yemek yiyen genç kadın, kuşların kendilerine doğru yaklaşmasıyla korku dolu anlar yaşadı.

Parkta yemek yiyen bir genç kadın, ani bir şekilde kendilerine doğru yaklaşan kuşlar karşısında korkuyla büyük bir tepki verdi. Erkek arkadaşıyla birlikte oturdukları sırada kuşların yemeğe doğru yaklaşmasıyla genç kadın panikleyerek bağırmaya başladı. Bu durum karşısında erkek arkadaşı gülerek kuşları kovmaya çalıştı, ancak genç kadının korkusu kolayca geçmedi.

Parkta bulunan diğer vatandaşlar, genç kadının tepkisini ve erkek arkadaşının çabalarını gösteren anları kayda aldı. Video, sosyal medyada hızla yayılarak birçok kişinin dikkatini çekti.

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