﻿Formula 1'de son şampiyondan yeni sezon öncesi gövde gösterisi

2023 Formula 1 sezonu öncesinde Red Bull Racing, yeni aracı RB19'u New York’ta düzenlenen lansman ile görücüye çıkardı. Formula 1'de geçtiğimiz sezonu markalar şampiyonasında ilk sırada tamamlayarak Max Verstappen'le şampiyonluğa uzanan Oracle Red Bull Racing, düzenlediği lansmanda 2023 aracı RB19'un tanıtımını gerçekleştirdi.

Max Verstappen ve takım arkadaşı Sergio Perez'in yeni sezonda kullanacakları araçların katılımcıların büyük beğenisini kazandığı etkinlik, takım patronu Christian Horner’in ev sahipliğinde, son şampiyon Max Verstappen, Sergio Perez ve Daniel Ricciardo’nun katılımıyla gerçekleştirildi.

Lansmanda açıklamalarda bulunan takım patronu ve CEO’su Christian Horner; “Oracle Red Bull Racing'de her zaman işleri öncelikli ve farklı yapmaya çalışıyoruz. Bu sezon, ilk kez Birleşik Krallık dışında sezonu açıyoruz ve bunu ABD’de yapan ilk F1 takımı oluyoruz. Amerika'da F1 sporunun her geçen gün büyümesi göz ardı edilemez, ABD'de 50 milyondan fazla F1 taraftarı var ve bunların %72'si bizi takip ediyor.

Taraftarların burada takımımızı desteklemesini görmek de çok güzel. Oracle Red Bull Racing, 2023'te her zamankinden daha fazla Amerika'da olacak. Sadece yarışmakla kalmayacak, aynı zamanda yılın ilerleyen dönemlerinde Red Bull Showruns ve ABD Grand Tauro yolculuğunu da düzenleyecek ilk F1 takımı olacağız. Ek olarak, 2026'dan itibaren Red Bull Powertrains'in yeni ortağı olan Ford'u kendi ülkelerinde kutlamak ve onlara hoş geldiniz demek istedik. Bu gerçek bir stratejik teknik ortaklık.

Ford, ekibi rekabette önde tutmak için batarya ve hibrit teknolojisi başta olmak üzere birçok konuda yardımcı olacak. Bu ortaklığın ikimize de küresel olarak sunacağı olanaklar konusunda şimdiden çok heyecanlıyım” ifadelerine yer verdi.