3 Şubat 2023 Cuma
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Formula 1'de son şampiyondan yeni sezon öncesi gövde gösterisi

Formula 1'de son şampiyondan yeni sezon öncesi gövde gösterisi

Max Verstappen öncülüğünde geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan Red Bull Racing, Formula 1'de 2023 sezonunda yarışacağı aracı RB19'u New York'ta paylaştı.

Haber Giriş: 3 Şubat 2023 Cuma - 21:50
Takip Et

Red Bull Racing, Formula 1'de 2023 sezonunda yarışacağı aracı tanıttı

Formula 1'de son şampiyondan yeni sezon öncesi gövde gösterisi
+
Aa
-

2023 Formula 1 sezonu öncesinde Red Bull Racing, yeni aracı RB19'u New York’ta düzenlenen lansman ile görücüye çıkardı. Formula 1'de geçtiğimiz sezonu markalar şampiyonasında ilk sırada tamamlayarak Max Verstappen'le şampiyonluğa uzanan Oracle Red Bull Racing, düzenlediği lansmanda 2023 aracı RB19'un tanıtımını gerçekleştirdi.

Max Verstappen ve takım arkadaşı Sergio Perez'in yeni sezonda kullanacakları araçların katılımcıların büyük beğenisini kazandığı etkinlik, takım patronu Christian Horner’in ev sahipliğinde, son şampiyon Max Verstappen, Sergio Perez ve Daniel Ricciardo’nun katılımıyla gerçekleştirildi.
Lansmanda açıklamalarda bulunan takım patronu ve CEO’su Christian Horner; “Oracle Red Bull Racing'de her zaman işleri öncelikli ve farklı yapmaya çalışıyoruz. Bu sezon, ilk kez Birleşik Krallık dışında sezonu açıyoruz ve bunu ABD’de yapan ilk F1 takımı oluyoruz. Amerika'da F1 sporunun her geçen gün büyümesi göz ardı edilemez, ABD'de 50 milyondan fazla F1 taraftarı var ve bunların %72'si bizi takip ediyor.
Taraftarların burada takımımızı desteklemesini görmek de çok güzel. Oracle Red Bull Racing, 2023'te her zamankinden daha fazla Amerika'da olacak. Sadece yarışmakla kalmayacak, aynı zamanda yılın ilerleyen dönemlerinde Red Bull Showruns ve ABD Grand Tauro yolculuğunu da düzenleyecek ilk F1 takımı olacağız. Ek olarak, 2026'dan itibaren Red Bull Powertrains'in yeni ortağı olan Ford'u kendi ülkelerinde kutlamak ve onlara hoş geldiniz demek istedik. Bu gerçek bir stratejik teknik ortaklık.
Ford, ekibi rekabette önde tutmak için batarya ve hibrit teknolojisi başta olmak üzere birçok konuda yardımcı olacak. Bu ortaklığın ikimize de küresel olarak sunacağı olanaklar konusunda şimdiden çok heyecanlıyım” ifadelerine yer verdi.


 

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿EYT'nin yasalaşacağı net tarih açıklandı
1
﻿EYT'nin yasalaşacağı net tarih açıklandı
﻿EYT'nin yasalaşacağı net tarih açıklandı
﻿Mini etekli öğretmenin yeni fotoğrafları ortaya çıktı. Mini etekle ders anlatması olay olmuştu
2
﻿Mini etekli öğretmenin yeni fotoğrafları ortaya çıktı. Mini etekle ders anlatması olay olmuştu
﻿Mini etekli öğretmenin yeni fotoğrafları ortaya çıktı. Mini etekle ders anlatması olay olmuştu
﻿İslam Memiş doların patlayacağı tarihi açıkladı
3
﻿İslam Memiş doların patlayacağı tarihi açıkladı
﻿İslam Memiş doların patlayacağı tarihi açıkladı
﻿AKP'li üst düzey isimden milyonlarca EYT'liye kötü haber
4
﻿AKP'li üst düzey isimden milyonlarca EYT'liye kötü haber
﻿AKP'li üst düzey isimden milyonlarca EYT'liye kötü haber
﻿Erman Toroğlu pozisyonları tek tek değerlendirdi: İşte gecenin rezilliği
5
﻿Erman Toroğlu pozisyonları tek tek değerlendirdi: İşte gecenin rezilliği
﻿Erman Toroğlu pozisyonları tek tek değerlendirdi: İşte gecenin rezilliği
﻿Sinan Ateş cinayetinde tutuklanan avukatın ifadesi ortaya çıktı: Hafıza kaybıyaşadım, şifreyi hatırlamıyorum
6
﻿Sinan Ateş cinayetinde tutuklanan avukatın ifadesi ortaya çıktı: Hafıza kaybıyaşadım, şifreyi hatırlamıyorum
﻿Sinan Ateş cinayetinde tutuklanan avukatın ifadesi ortaya çıktı: Hafıza kaybıyaşadım, şifreyi hatırlamıyorum
﻿Ali Koç öyle laflar etti ki TFF Başkanı Büyükekşi'nin dili tutuldu. Şerafettin Tilki konuşmanın tamamını açıkladı
7
﻿Ali Koç öyle laflar etti ki TFF Başkanı Büyükekşi'nin dili tutuldu. Şerafettin Tilki konuşmanın tamamını açıkladı
﻿Ali Koç öyle laflar etti ki TFF Başkanı Büyükekşi'nin dili tutuldu. Şerafettin Tilki konuşmanın tamamını açıkladı
﻿Tuzla’da 700 ton kaçak akaryakıt yakalandı
﻿Tuzla’da 700 ton kaçak akaryakıt yakalandı
﻿Tuzla’da 700 ton kaçak akaryakıt yakalandı
﻿Şili'deki orman yangınlarında 4 kişi hayatını kaybetti
﻿Şili'deki orman yangınlarında 4 kişi hayatını kaybetti
﻿Şili'deki orman yangınlarında 4 kişi hayatını kaybetti
﻿Devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı
﻿Devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı
﻿Devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı
﻿Formula 1'de son şampiyondan yeni sezon öncesi gövde gösterisi
﻿Formula 1'de son şampiyondan yeni sezon öncesi gövde gösterisi
﻿Formula 1'de son şampiyondan yeni sezon öncesi gövde gösterisi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.