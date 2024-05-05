Bir ülke felaketi yaşıyor. Ordu alarma geçti onlarca ölü ve kayıp var

Brezilya’da meydana gelen sel büyük bir felakete dönüştü. Sağanak yağış ile birlikte gelen sel ve toprak kaymasında 55 kişi hayatını kaybederken 75 kişi kayboldu.

Yetkililer, Rio Grande do Sul eyaletinde sel felaketi sonrası 13 bin 300 kişinin sığınağa alındığını belirterek 69 bin 200 kişi ise evlerini kaybettiğini açıkladı. Büyük felaketten 510 binden fazla kişi etkilendi.

ORDU ALARMA GEÇTİ

Brezilya Savunma Bakanlığı, eyalet genelinde 7 binden fazla kara aracı, 2 bin 340 bot ve 402 hava aracının arama kurtarma çalışmalarında sivil halka destek sağladığını belirtti. Ordu tarafından yayınlanan görüntülerde, evlerinin çatısında mahsur kalan ailelerin ve çocukların helikopterle kurtarıldığı anlar yer aldı.