Galatasaray'ın yeni golcüsünü Yunan basını yazdı 'Acun Ilıcalı jest yapacak'

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Galatasaray'ın yeni golcüsünü Yunan basını yazdı 'Acun Ilıcalı jest yapacak'
Galatasaray'da Icardi'nin sezon sonunda ayrılacağı ileri sürülürken, yerine alınacak yıldızı Yunan basını yazdı.

Yunanistan'dan yayın yapan Sportdog, Galatasaray'la ile ilgili çarpıcı bir haber yaptı.

Habere göre Arjantinli golcü Mauro Icardi, sezon sonunda Galatasaray'dan ayrılacak. Hatta Icardi, bonservisini almak için Galatasaray'la 9 milyon euroya anlaştı.

Icardi'nin yerine de Panathinaikos'un genç golcüsü Fotis Ioannidis alınacak. 24 yaşındaki futbolcu bu sezon 43 resmi maçta 23 gol attı.

Yine haberde koyu Fenerbahçeli olduğu bilinen Acun Ilıcalı da Galatasaray'a jest yapacak ve Panathinaikos Başkanı Giannis Alafouzos'la olan yakın dostluğunu kullanacak. Panathinaikos Teknik Direktörü Fatih Terim'in de transferde rol oynayabileceği haberde yer aldı.

Panathinaikos'un Yunan golcü için 23 milyon euro bonservis bedeli isteyebileceği de haberde yazıldı.

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