Sağanak yağış kazalara neden oldu: 6 yaralı

Kaynak: İHA
Sağanak yağış kazalara neden oldu: 6 yaralı
Konya’nın Beyşehir ilçesinde, havanın yağışlı olması nedeniyle gerçekleşen 2 ayrı trafik kazasında toplamda 6 kişi yaralandı.

İlk kaza, Beyşehir-Antalya Karayolu’nun Üstünler Mahallesi yol ayrımındaki virajlı kesimde meydana gelirken, seyir halindeki otomobil sağanak sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı ve toprak yığınlarına çarptı.

Kazanın sonucunda, 4 kişi yaralanırken, yaralılar ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'nde kaldırıldı.

Diğer kaza ise, Antalya Caddesi üzerindeki orman işletmesi kavşağında gerçekleşti. 2 otomobilin çarpışması sonucunda 2 kişi yaralanırken, yaralılar Beyşehir Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.
Yaralıların, hayati tehlikesinin bulunmadığı iletildi.

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