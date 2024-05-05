Sağanak yağış kazalara neden oldu: 6 yaralı

İlk kaza, Beyşehir-Antalya Karayolu’nun Üstünler Mahallesi yol ayrımındaki virajlı kesimde meydana gelirken, seyir halindeki otomobil sağanak sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı ve toprak yığınlarına çarptı.
Kazanın sonucunda, 4 kişi yaralanırken, yaralılar ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'nde kaldırıldı.
Diğer kaza ise, Antalya Caddesi üzerindeki orman işletmesi kavşağında gerçekleşti. 2 otomobilin çarpışması sonucunda 2 kişi yaralanırken, yaralılar Beyşehir Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.
Yaralıların, hayati tehlikesinin bulunmadığı iletildi.