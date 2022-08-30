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  • Şarkıcı Ece Seçkin İbiza adasından bikinili paylaşım yaptı Takipçisinin yorumuna sert tepki gösterdi

Şarkıcı Ece Seçkin İbiza adasından bikinili paylaşım yaptı Takipçisinin yorumuna sert tepki gösterdi

Sosyal medyada bikinili pozlar da veren ünlü şarkıcı Ece Seçkin, bir takipçisinin "Kalça illa ki açık şekilde olacak" şeklindeki yorumuna kayıtsız kalamadı

Galeri Giriş: 30 Ağustos 2022 Salı - 13:57
Son Güncelleme: 30 Ağustos 2022 Salı - 14:29
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Ünlü popçu Ece Seçkin, 'Güzelim' adlı yeni şarkısını plajda çektiği bir kısa video ile duyurdu.

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Tanga bikinisiyle pozlar veren Ece Seçkin, gelen 'Kalça illa ki açık şekilde olacak' yorumuna cevap verdi.

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Seçkin'in bir hayranı ise bu yoruma 'Sizi ne ilgilendiriyor?' deyince takipçi bir de üstüne 'Sen avukat mısın canım?' dedi..

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Bunu gören Ece Seçkin dayanamadı ve kadın bedeni üzerinde söz söyleme hakkı olduğunu düşünen takipçiye 'Sen avukat mısın?' yanıtı verdi. Seçkin'e pek çok destek mesajı yağdı..

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Seçkin şarkı hakkında, 'Latin ruhu beni Ibiza’ya sürükledi. Yeni şarkımı ve klibimi burada kutladığım için çok mutluyum.' demişti.

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