Ece Seçkin en büyük takıntısını açıkladı

Programda özel açıklamalarda yapan Ece Seçkin, kendisini “Zır Deli” diye tanımladı. Seçkin; “Her şeyim zır deli... Hiçbir şeyim normal değil. Mesela benim ne zaman ne yapacağımı asla kestiremezsiniz. Beni çok uzun senelerde tanısan kestiremezsin. Annem bile bana şaşırıyor.” dedi.

Ece Seçkin, takıntıları olduğunu da itiraf etti. Ece Seçkin, en büyük takıntısının temizlik olduğunu söyledi. Seçkin “Özellikle kendi alanım... Onun dışında da temizlikle alakalı takıntılarım var. Saç ve kıl görmeye tahammüllüm yok. Lavaboda, yerde falan... Bunlar beni hayatta en çok delirten şeyler... İşimle ilgili de takıntılarım var. Başak burcuyum, başak deliliği de var üzerimde” dedi.

