İzleyiciler 1 Ağustos Salı TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 1 Ağustos Salı ‘televizyonda ne var, yayın akışı nasıl’ gibi soruları yanıtladık. Peki, 1 Ağustos Salı TV yayın akışında ne var? 1 Ağustos Salı bugün hangi diziler var?
Hafta başında televizyon kanallarında birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 1 Ağustos Salı TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 1 Ağustos Salı TV yayın akışında ne var? 1 Ağustos Salı bugün hangi diziler var?
1 AĞUSTOS SALI TV YAYIN AKIŞINDA NE VAR?
SHOW TV YAYIN AKIŞI
07:30 Yeşil Vadi’nin Kızı
09:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
12:45 Kızılcık Şerbeti
15:45 Yeşil Vadi’nin Kızı
18:25 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 Kılıç Savaşları (Yabancı Sinema)
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Kardeşlerim
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Aldatmak
17:00 Buz Devri (Yabancı Sinema)
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 Üvey Anne
KANAL D YAYIN AKIŞI
06:15 Küçük Ağa
07:45 Afilli Aşk
09:15 Yaprak Dökümü
11:00 Magazin D Yaz
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Veda Mektubu
15:45 Aşk-ı Memnu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Dönence
23:45 Veda Mektubu
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat
10:00 Sen Çal Kapımı
13:00 En Güzel Dönüşüm
14:30 Eşim Benzerim Yok
17:40 Aşk Mantık İntikam
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber
20:00 Ruhun Duymaz
22:45 Kısmet
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Ada Masalı
09:30 Aramızda Kalsın
12:00 Erkenci Kuş
14:00 Kiralık Aşk
16:00 Sefirin Kızı
19:00 Star Haber
20:00 IP Man 4: Final (Yabancı Sinema)
22:15 İyi Olan Kazansın (Yabancı Sinema)
00:15 IP Man 4: Final (Yabancı Sinema)
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 8'de Sağlık
08:30 Kırmızı Oda
11:15 MasterChef Türkiye All Star
15:00 Canım Annem
16:00 İşte Gelin İste Kaynana
20:00 MasterChef Türkiye All Star