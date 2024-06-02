Küçükçekmece’deki binanın çökme anına ait görüntüler ortaya çıktı

Küçükçekmece'de 3 katlı bir bina aniden çöktü.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sağlık ve itfaiye ekibi sevk edilirken enkaz altında kalan 2 kişi de hastaneye götürüldü.

İstanbul Valiliği'nden olayla ilgili yapılan yazılı açıklamada "02.06.2024 Pazar günü saat 08.40 sıralarında Küçükçekmece İlçesi Kartaltepe Mahallesi Belediye Caddesi ile Geçit Sokağın kesişim noktasında bulunan üç katlı bina çökmüştür. Olay yerine çok sayıda AFAD, arama kurtarma ve sağlık ekibi sevk edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Enkazdan çıkarılan Korkut Yılmaz "7 8 kişiydik. Bina sabah erken saatlerde çöktü. Hafif bir sarsıntı duyduk. Sonra çöktü. Ben yatakla dolabın dolabın arkasına atmıştım kendimi, sonra geri geri çıktım. Köpeğim vardı. O içeride kaldı” dedi.