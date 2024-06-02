11 yıl hapis cezası vardı. Yakayı ele verdi

Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, suçluları yakalamak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgilere göre, Sevindik Mahallesi'nde 'dolandırıcılık' suçundan aranan ve hakkında toplam 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.D., jandarma ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.