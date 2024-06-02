11 yıl hapis cezası vardı. Yakayı ele verdi

Düzenleme: Kaynak: İHA
11 yıl hapis cezası vardı. Yakayı ele verdi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, hakkında 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı.

Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, suçluları yakalamak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgilere göre, Sevindik Mahallesi'nde 'dolandırıcılık' suçundan aranan ve hakkında toplam 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.D., jandarma ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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