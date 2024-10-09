1 askerimiz şehit oldu. MSB duyurdu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
1 askerimiz şehit oldu. MSB duyurdu

MSB, Pençe Kilit Operasyon bölgesinde Piyade Sözleşmeli Er Sefer Alan'ın şehit olduğunu duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü mensupları tarafından yapılan taciz atışı sonucunda yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Sefer Alan'ın şehit olduğunu açıkladı.

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ŞEHİT ATEŞİ ELAZIĞ'A DÜŞTÜ

Pençe Kilit Harekatı Bölgesi'nde şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Sefer Alan'ın Elazığ'daki ailesine acı haber verildi. Şehidin baba evine Türk bayrağı asıldı.

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Kuzey Irak'taki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerin taciz ateşi sonucu yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Sefer Alan (23) şehit düştü.

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Şehidin, Elazığ'da Güney Kent Mahallesi'nde ikamet eden ailesine acı haber sağlık ekipleri eşliğinde yetkililer tarafından verildi. Ailenin yaşadığı ev Türk bayrakları ile donatıldı. Ekiplerin yanı sıra Vali Numan Hatipoğlu, 8. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tamer Atay, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları da şehit evine giderek, ailenin yanında oldu. Öte yandan Sefer Alan'ın ailenin 5 çocuğundan en büyüğü ve bekar olduğu öğrenildi.

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