1 bardak suyla 3-4 adet kuru erik yemenin mucize etkileri ortaya çıktı

Sabah kahvaltıdan önce ve gece yatmadan önce bol su ile 3-4 adet kuru erik yiyerek bağırsakların harekete geçebileceğinin ortaya çıkması dikkat çekti.

Nermin Özkaya KAYNAK: Haber Merkezi
1 bardak suyla 3-4 adet kuru erik yemenin mucize etkileri ortaya çıktı

İnsanlar gerek sağlıklı kalmak gerekse dertlerine derman bulmak için doğal besinlerin nasıl kullanılacağını merak etmeye devam ediyor.

Bu süreçte kuru eriğin suyla kullanma şekli dikkatlerden kaçmadı.

Sabah kahvaltıdan önce ve gece yatmadan önce bol su ile 3-4 adet kuru erik yiyerek bağırsakların harekete geçebileceğinin ortaya çıktı.

Diğer yandan ise; Kuru eriğin besin değeri çok yüksek olduğu için sağlığa birçok faydası vardır.

Kuru eriğin en çok bilinen yararlarını sizin için sıraladık.

Kuru eriğin faydaları şunlardır:

- Kuru erik hem bedensel hem de zihinsel yorgunluğu giderir. Böbrek hastalıklarına karşı vücudu korur. Kolesterol seviyesini dengeler ve korur.

- Kuru eriğin kabukları lif açısından zengindir ve bağırsakları yumuşatır. Kuru erik kolesterolü tek başına azaltmasa da damarlarda birikmesini engeller. Damar tıkanıklığı ve kalp hastalıkları riskini azaltır.

- Kuru erik romatizma, kolon kanseri, astım gibi hastalıklara karşı vücuda faydalı vitaminler sağlar.

- Kuru erik su ile birlikte tüketildiğinde kabızlık sorununu çözer. Sabah kahvaltıdan önce ve gece yatmadan önce bol su ile 3-4 adet kuru erik yiyerek bağırsaklarınızı harekete geçirebilirsiniz.

- Kuru erik kalbi korur, saç bakımında doğal etki yaratır, bağırsak sistemini düzenler, enerji verir, göz sağlığı için faydalıdır, kanserli hücreleri önler, kemikleri güçlendirir, cildi güzelleştirir.

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