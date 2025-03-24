1 dakika 29 saniyelik akılalmaz görüntü. Londra'daki Türk kadın paylaştı

İngiltere’nin başkenti Londra’da CHP İngiltere Birliği ve çeşitli kitle örgütleri, Türkiye’deki politik operasyonlara tepki göstermek amacıyla geniş çaplı bir yürüyüş düzenledi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yanı sıra gazeteciler ve sendikacıların gözaltına alınmasını protesto eden göstericiler, Londra caddelerinde sloganlarla yürüdü.

POLİS MÜDAHALE ETMEDİ

5 binden fazla kişinin katıldığı yürüyüş sırasında yollar araç trafiğine kapatıldı. Katılımcılar, Türkiye’deki baskıları kınayarak Erdoğan yönetimini eleştiren sloganlar attı. Türkiye’de benzer eylemlere sert müdahaleler olurken, Londra’da polis sadece güvenliği sağlamakla yetindi. Göstericilere karşı ne gaz bombası kullanıldı ne de TOMA sevk edildi.

Yürüşte yer alan bir erkek "Bu eylemi Türkiye'de yapsak polisten gazı yerdik. TOMA hepimizi sulardı. Üstelik cop darbeleriyle hastanelik olurduk. İşte medeniyette yaşamanın güzel taraflarından sadece birisi bu olay. İnsana değer veriliyor" yorumunu yaptı.

VİDEO GÜNDEM OLDU

Eylem sırasında bir Türk genci çektiği video ile yaşananları sosyal medyada paylaştı. Görüntülerde, “Burası Londra, inanamayacaksınız. Türkler yolları kapattı ama polis sadece izliyor. Gaz yok, TOMA yok. Özgürce kendimizi ifade edebiliyoruz” diyerek durumu özetledi. Paylaşım, kısa sürede büyük yankı uyandırdı.

Protestoya bazı İngiliz vatandaşları da alkışlarla destek verdi. Özgürlük vurgusunun öne çıktığı yürüyüş, Londra’da barışçıl bir şekilde sona erdi.