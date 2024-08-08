1 gramında milyarlarca protein hücresi var. Çöpe atıp ziyan ediyoruz ama cildi mermer yapıyor

1 gramında milyarlarca protein hücresi var. Çöpe atıp ziyan ediyoruz ama cildi mermer yapıyor
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Yumurta kabuğunun güzellik ve sağlık üzerindeki faydaları ortaya çıktı.

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1 gramında milyarlarca protein hücresi var. Çöpe atıp ziyan ediyoruz ama cildi mermer yapıyor 1

Doğal güzellik denince akla gelen besinlerden biri de yumurta kabukları olmasıyla dikkat çekti.

Yüksek kalsiyum, mineral ve protein içeriğiyle yumurta kabukları, sağlık ve güzellik için birçok fayda sunuyor.

İşte yumurta kabuğunun güzellik sırları...

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1 gramında milyarlarca protein hücresi var. Çöpe atıp ziyan ediyoruz ama cildi mermer yapıyor 2

Yumurtanın kabuğu, pürüzsüz ve sağlıklı bir cilt için oldukça faydalı olduğu ortaya çıktı.

Çoğu zaman çöpe atılan yumurta kabukları, aslında cilt sağlığı için önemli bir kaynak olduğu bildirildi.

İçerdikleri magnezyum, fosfor, potasyum ve sodyum gibi mineraller, vücut fonksiyonlarının düzenlenmesinde kilit rol oynadığı ifade edikdi.

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1 gramında milyarlarca protein hücresi var. Çöpe atıp ziyan ediyoruz ama cildi mermer yapıyor 3

Yumurta Kabuğu Maskesi ve Toniği Nasıl Yapılır?

Yumurta kabuğu maskesi yapmak için, yumurta kabuklarını toz haline getirin. Bu tozu yoğurt, bal, limon suyu veya zeytinyağı gibi malzemelerle karıştırarak maske yapabilirsiniz.

Yumurta Kabuğu Maskesi Tarifi:

Malzemeler:

• 1 adet yumurta kabuğu

• 1 çay kaşığı yoğurt (isteğe bağlı)

• 1 çay kaşığı bal (isteğe bağlı)

Yapılışı:

1. Bir yumurtayı kırıp içini bir kaba alın.

2. Yumurta kabuğunu iyice yıkayıp temizleyin ve blendırda ince toz haline getirin.

3. Toz haline getirilmiş yumurta kabuğunu yumurtanın içine ekleyin.

4. Yoğurt ve balı da ekleyerek malzemeleri karıştırın.

5. Karışımı cildinize uygulayın ve yaklaşık 15-20 dakika bekletin, ardından ılık su ile yıkayın.

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1 gramında milyarlarca protein hücresi var. Çöpe atıp ziyan ediyoruz ama cildi mermer yapıyor 4

Yumurta Kabuğu Toniği:

Yumurta kabuğu toniği yapmak için, yumurta kabuklarını toz haline getirin ve bu tozu su ile karıştırın. Elde ettiğiniz tonikle yüzünüze masaj yapın.

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1 gramında milyarlarca protein hücresi var. Çöpe atıp ziyan ediyoruz ama cildi mermer yapıyor 5

Kozmetik Sektöründe Yumurta Kabuğu:

Dergipark'ta yayımlanan bir araştırmaya göre, yumurta kabuğunun çevre kirliliği üzerindeki etkisini azaltmak için çeşitli uygulamalar geliştirildi.

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1 gramında milyarlarca protein hücresi var. Çöpe atıp ziyan ediyoruz ama cildi mermer yapıyor 6

Yumurta kabuğu, yüksek kalsiyum içeriğiyle tıbbi ve kozmetik sektörlerinde katkı maddesi olarak kullanıldı.

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1 gramında milyarlarca protein hücresi var. Çöpe atıp ziyan ediyoruz ama cildi mermer yapıyor 7

Kemik kusurlarının doldurulması ve kemik büyütme işlemleri için de tercih edilen yumurta kabuğu tozu, gübre olarak da kullanılabilir.

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1 gramında milyarlarca protein hücresi var. Çöpe atıp ziyan ediyoruz ama cildi mermer yapıyor 8

Ayrıca, yapılan çalışmalar yumurta kabuğunun kemik onarımı ve organ nüfuzunda kullanılabilir olduğunu gösterdi.

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1 gramında milyarlarca protein hücresi var. Çöpe atıp ziyan ediyoruz ama cildi mermer yapıyor 9

Yumurta kabuğu tozu, ekmek üretiminde de kullanılabilir ve ekmeklerin sertlik değerini düşürerek hacmini artırdı.

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1 gramında milyarlarca protein hücresi var. Çöpe atıp ziyan ediyoruz ama cildi mermer yapıyor 10

Not: Bu içerik bilgilendirme amaçlıdır ve yayınlandığı tarihten önceki bilimsel araştırmalara veya uzman görüşlerine dayanmakta. Tanı ve tedavi için mutlaka doktora başvurulmalı.

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1 gramında milyarlarca protein hücresi var. Çöpe atıp ziyan ediyoruz ama cildi mermer yapıyor 11
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1 gramında milyarlarca protein hücresi var. Çöpe atıp ziyan ediyoruz ama cildi mermer yapıyor 12
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1 gramında milyarlarca protein hücresi var. Çöpe atıp ziyan ediyoruz ama cildi mermer yapıyor 13
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1 gramında milyarlarca protein hücresi var. Çöpe atıp ziyan ediyoruz ama cildi mermer yapıyor 14
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