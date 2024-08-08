1 gramında milyarlarca protein hücresi var. Çöpe atıp ziyan ediyoruz ama cildi mermer yapıyor

Yumurtanın kabuğu, pürüzsüz ve sağlıklı bir cilt için oldukça faydalı olduğu ortaya çıktı.

Çoğu zaman çöpe atılan yumurta kabukları, aslında cilt sağlığı için önemli bir kaynak olduğu bildirildi.

İçerdikleri magnezyum, fosfor, potasyum ve sodyum gibi mineraller, vücut fonksiyonlarının düzenlenmesinde kilit rol oynadığı ifade edikdi.