1 gramında milyarlarca protein hücresi var. Çöpe atıp ziyan ediyoruz ama cildi mermer yapıyor

Yumurta Kabuğu Maskesi ve Toniği Nasıl Yapılır?
Yumurta kabuğu maskesi yapmak için, yumurta kabuklarını toz haline getirin. Bu tozu yoğurt, bal, limon suyu veya zeytinyağı gibi malzemelerle karıştırarak maske yapabilirsiniz.
Yumurta Kabuğu Maskesi Tarifi:
Malzemeler:
• 1 adet yumurta kabuğu
• 1 çay kaşığı yoğurt (isteğe bağlı)
• 1 çay kaşığı bal (isteğe bağlı)
Yapılışı:
1. Bir yumurtayı kırıp içini bir kaba alın.
2. Yumurta kabuğunu iyice yıkayıp temizleyin ve blendırda ince toz haline getirin.
3. Toz haline getirilmiş yumurta kabuğunu yumurtanın içine ekleyin.
4. Yoğurt ve balı da ekleyerek malzemeleri karıştırın.
5. Karışımı cildinize uygulayın ve yaklaşık 15-20 dakika bekletin, ardından ılık su ile yıkayın.