Çocuklarda uzun süren ishalle ilgili uyarılar

Çocuklarda uzun süren ishal, ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir ve bu durumun ciddiye alınması gerektiği bildirildi.

Uzmanlar, çocuklarda ishalin nedenleri, belirtileri ve tedavi yöntemleri hakkında önemli bilgiler sundu.

Uzman Görüşleri:

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Esra Akkaya Yılmaz, çocuklarda yaz ishallerinin genellikle 3 ile 7 gün arasında sürdüğünü belirtti. Ancak, sürekli kusan, beslenemeyen, kanlı ishali olan ve vücutta su kaybı belirtileri gösteren çocukların mutlaka doktora başvurması gerektiğini vurgulandı.

Çocuk Gastroenterolojisi Uzmanı Dr. Meltem Gülşan, 14 günden uzun süren ishallerin kronik veya persistan ishal olarak adlandırıldığını ve bu durumun dünya genelinde %3 ile %20 arasında görüldüğünü ifade etti.

Dr. Gülşan, kronik ishalin bağırsak hareketlerinin hızlanması ve bağırsaklardaki suyun ve elektrolitlerin emiliminin bozulması sonucu ortaya çıktığını belirtti.

Bilimsel Araştırmalar:

Rotavirüs Enfeksiyonları: Çocuklarda ishalin en yaygın nedenlerinden biri olan rotavirüs enfeksiyonları, dünya genelinde çocuklarda ishal vakalarının önemli bir kısmını oluşturdu. Bu enfeksiyonlar, özellikle 5 yaş altı çocuklarda sık görülmekte ve ciddi su kaybına yol açabildiği bildirildi.



Beslenme ve Hijyen Faktörleri: Çocuklarda ishalin yaygın nedenlerinden biri de beslenme alışkanlıkları ve hijyen koşulları Kirli su içmek, kirli sularla yıkanmış gıdaların tüketilmesi ve hijyenik olmayan koşullarda yaşamak, ishal riskini artırmakta. Bu nedenle, el yıkama alışkanlıklarının kazandırılması ve temiz su tüketiminin sağlanması önemli.

Tedavi ve Önlemler:

• Sıvı ve Elektrolit Desteği: İshal tedavisinde en önemli adım, hastanın sıvı ve elektrolit kaybını yerine koymaktır. Bu dönemde yağlı besinlerin ve paketli gıdaların tüketilmemesi gerekmekte. İshale iyi gelen besinlerin başında patates, muz, pirinç lapası ve yoğurt gelmekte.

• Hijyen ve Beslenme: İshalden korunmak için hijyen şartlarının iyileştirilmesi ve el yıkamak çok önemli. Çocuğu beslemeden önce, bez değişimi veya tuvaletten sonra eller mutlaka yıkanmalıdır. Artan mamalar kullanılmamalı, şişe su veya kaynatılmış su içilmeli.

Çocuklarda uzun süren ishal durumunda, belirtilerin ciddiye alınması ve uzman bir doktora başvurulması gerekmekte. Bu şekilde, çocukların sağlığı korunabilir ve olası komplikasyonlar önlenebilir.