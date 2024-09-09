1 haftada 5 bin 81 trafik cezası yazıldı

Eskişehir'de polis ve jandarma ekipleri, 2-9 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirdikleri trafik denetimlerinde önemli sonuçlar elde etti. Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nün yürüttüğü denetimlerde, toplamda 24 bin 821 araç ve sürücü kontrol edildi.

Bu denetimlerde, 5 bin 81 trafik cezası kesilirken, 126 sürücü belgesine el konuldu ve 269 araç trafikten men edildi.

Denetimler kapsamında yapılan diğer kontroller ise şöyle sıralandı: 4 bin 696 yük taşımacılığı, 864 yolcu taşımacılığı, 3 bin 117 alkol denetimi, bin 179 motosiklet kontrolü, 6 bin 683 emniyet kemeri denetimi ve 8 bin 282 diğer kontrol türleri gerçekleştirildi. Ayrıca, trafik denetimleri sırasında 65 yaralanmalı ve 69 maddi hasarlı trafik kazasına da müdahale edildi.