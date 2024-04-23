1 haftada 57 kişiye işlem yapıldı

Şırnak'ta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından terörün finans kaynaklarına bir hafta da 40 operasyon yapılarak, uyuşturucu madde ve gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

Yapılan operasyonlarda, piyasa değeri 1 milyon 200 bin lira olan kaçak cep telefonları tespit edilerek ele geçirildi.

Şırnak ve Habur Sınır Kapısında yapılan denetimlerde, 12,65 gram metamfetamin, 10,64 gram eroin, 50,41 gram esrar, 7 adet sentetik ecza, 6 bin 935 paket sigara, 227 adet elektronik sigara, 213 kilo kaçak tütün, 200 paket elektronik sigara tütünü, 12 bin 400 adet makaron, 3297 adet emtia (kol saati, makyaj malzemeleri, termos), 22 adet cep telefonu, 26 kilo kaçak çay polis ekipleri tarafından ele geçirildi.

Şırnak’ta son bir haftada yapılan operasyonlar sonucunda 57 kişiye adli işlem yapıldı.