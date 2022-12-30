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1 haftada 7 kilo verdiren mucize diyet

1 haftada 7 kilo verdiren su diyetiyle ilgili detaylar dikkat çekti. Su diyeti nedir, nasıl yapılır? Su diyeti ile ne kadar kilo verilir? Su diyetine nasıl başlanır? Su diyetini kimler yapamaz? Tüm detaylar haberimizde…

Haber Giriş: 30 Aralık 2022 Cuma - 15:27
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1 haftada 7 kilo verdiren su diyeti

1 haftada 7 kilo verdiren mucize diyet
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Haberler.com’dan Alp Eren Kahraman’ın haberine göre; Su içmek sağlıklı bir yaşamın en önemli faktörlerinden biri olduğu biliniyor. Sağlıklı bir bedene sahip olmak için gün içerisinde 2,5-3 litre civarında sıvı tüketmesi gerektiği vurgulandı. İnsan bedenine faydaları oldukça fazla olan su ile kilo vermek de mümkün olduğunun altı çizildi.

Peki, su diyeti nedir, nasıl yapılır? Su diyeti ile ne kadar kilo verilir? Su diyetine nasıl başlanır? Su diyetini kimler yapamaz? Su diyetiyle ilgili detaylar…

SU DİYETİ NEDİR?

Su diyeti, gün içerisinde bol miktarda su ve sıvı içecek dışında herhangi bir gıda alınmamasına dayanıyor. İlk ortaya çıkışı ve önerildiği tarihe dair spekülasyonlar taşıyan su diyetinin ardında elbette bir teori yatıyor. İnsan biyolojisine dair bilgilerden beslenen bu teoriye ve bunun üzerine yapılan araştırmalara göre, soğuk su içildiğinde suyun sıcaklığının vücut sıcaklığına denk getirilmesi için vücut ekstra kalori yakıyor. Bu da, kilo verilmesini hızlandırarak daha kolay hale getiriyor. Günlük hayatta ihmal edilen su tüketimini geride bırakmaya ve yeterli miktarda su alınmasına yardımcı olan bu diyetle birlikte, böbrekler daha fazla çalışıyor ve vücuttan toksinlerin atılmasına olanak tanınıyor. Eklemleri ve dolayısıyla omurgayı korumaya yardımcı olan su, kan basıncını dengeleyerek vücut sıcaklığının ayarlanmasına da fayda sağlıyor.

SU DİYETİ NE KADAR KİLO VERDİLİR?

7 günlük su orucu insanların aklına su diyeti 1 haftada kaç kilo verdirir sorusunu getiriyor. Eğer doğru bir şekilde yapılır ve egzersiz ile desteklenirse su diyeti 1 haftalık sürede 7 kilo vermeye yardımcı oluyor.

SU DİYETİ NASIL YAPILIR?

7 gün boyunca uygulanan bu diyette günlük 2,5-3 litre suyun yanında bitki çayları, meyve suları, sebze çorbaları, meyveler ve detoks suları tüketilmektedir. Çok düşük kalorili bir diyet olduğu için vücutta enerji açığı oluşmakta ve metabolizmayı da bir miktar hızlandırdığı için kilo kaybı görülmektedir. Bu diyet sadece su tüketilerek uygulanabildiği gibi sıvı içeriği yüksek besinlerin beslenmeye eklenmesiyle de uygulanabilmektedir. Diyetin sadece su içilerek yapılması günlük alınması gereken besin ögelerinin yeterli miktarda alınamayacağı için bu diyeti uygulayacak olan kişilerin besinsel değeri yüksek olan besinleri diyete eklenmesi gerekmektedir.

SU DİYETİNE NASIL BAŞLANIR?

Sabah kahvaltı için taze sıkılmış 2 bardak elma suyu tüketin.

Ara öğünde bir bardak papatya suyu için.

Öğlen 1 porsiyon meyve tüketin.

Yine ara öğün vakti geldiğinde limonlu su tüketin.

Akşam yemeği için bir bardak su ile birlikte 1 adet elma tüketin.

SU DİYETİ KİMLER YAPAMAZ?

Diyabet hastalığı olanlar,

Gut hastaları,

Yeme bozukluğu olanlar,

Yaşlılar, çocuklar, emziren kişiler ve gebeler için oldukça riskli olabilir ve kesinlikle denenmemelidir.

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