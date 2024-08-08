1 haftada 85 kişi yakalandı 6'sı tutuklandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
1 haftada 85 kişi yakalandı 6'sı tutuklandı

Sakarya’da uyuşturucu ile mücadele için 1 hafta içerisinde yapılan operasyonlarda 85 kişi yakalandı. 6 kişi tutuklandı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin uyuşturucu faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor. Uyuşturucu ile mücadele kapsamında 1-7 Ağustos 2024 tarihleri arasında içici ve satıcılara yönelik yapılan operasyonlarda 19 buçuk kilogram kubar esrar, 382 gram bonzai, bin 78 kök kenevir, 32 gram metamfetamin, 11 adet sentetik hap, 15 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 11 kilogram gübre, 1 adet su tankı, 4 adet ruhsatsız tabanca ve 4 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Operasyonlarda haklarında adli işlem başlatılan 85 şüpheliden 6’sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KOM Şube Müdürlüğü, Hendek İlçe Jandarma Komutanlığı, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve JASAT ekiplerince icra edilen ve komandoların da destek verdiği operasyonlarda ele geçirilen bir miktar uyuşturucunun ise uçurum kenarına ekilmiş olması da dikkatlerden kaçmadı.

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