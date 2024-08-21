1. Kılıçarslan’ı silmek ne demek?

Diyarbakır Silvan’da, DEM Partili Belediye Meclisi, 1. Kılıçarslan Meydanı’nın adını Kürtçe Rindexan olarak değiştirdi.

Anadolu Selçuklu Hükümdarı 1. Kılıçarslan’ın mezarı Silvan’da bulunuyor.

Diyarbakır gazetelerinde Rindexan, şöyle anlatılıyor:

-Rindexan, 1926'daki Sason isyanının lideri Mihemede Aliye Yunus’un kızıdır. Sason ayaklanması sert bir şekilde bastırıldıktan sonra, Rindexan yaralı olarak yakalanır. Rivayete göre esir alan komutan, Rindexan’a sahip olmak ister. Rindexan, “Babamın topraklarında olmaz” der. Komutan, “Babanın toprakları nerede bitiyor?” diye sorar. Rindexan, “Malabadi köprüsünün ortasında...” diye cevap verir. Rindexan, Malabadi Köprüsü’ne gelince Batman çayına atlayıp hayatına son verir.

Bu rivayetin herhangi bir tarihi delili olmadığı da haberlerde belirtiliyor.

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Peki 1. Kılıçarslan kimdir?

Tarih, 1. Kılıçarslan için “Haçlı Seferi'nde mağlup olup başkent İznik'i Bizans'a teslim etmek zorunda kaldıktan sonra 1101 Haçlı Seferi'nde üç ayrı Haçlı ordusuna karşı kazandığı başarılarla Haçlı hareketini durdurmuş; İstanbul'dan Suriye'ye giden yolun hem Bizans, hem de Haçlı ordularına kapanmasını sağlamıştır.” diyor.

Yani, 1. Kılıçarslan, Anadolu’da o dönemde kim yaşıyorsa, hepsini Haçlı ordularından korumuştur. O dönemde Anadolu’da yaşayan kadınlar da Bizans ordusunun tecavüzlerine maruz kalmaktan kurtulmuştur.

Kısacası, 1. Kılıçarslan, o dönemde bölgede yaşayan Kürtlerin de namusunu korumuştur.

Bu sebeple 1. Kılıçarslan’ın adının silinip yerine bir rivayete dayalı olarak Rindexan adı verilmesi, Sason ayaklanmasından daha tehlikeli bir olaydır.

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Siyasi partilerden sadece Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, konuyu hem Tele-1’deki programda gündeme getirdi hem de “DEM/PKK Türkiye’nin topraklarının büyük bir bölümü üzerinde önce federe Kürdistan sonra bağımsız Kürdistan hedefinin peşinde koşuyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Adana, Mersin, Hatay dâhil olmak üzere PKK/DEM kontrolünde bir federe Kürdistan kurulacak ancak İstanbul, Ege ve Akdeniz sahillerinin rantı da PKK yandaşı mafya ve DEM’li iş adamlarının elinde olacak. Güzel rüya! Bu rüyayı görüp kan ve ter içinde kâbustan uyananlar tarihe bir sorsunlar.” diye mesaj yayınladı.

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MHP’den ve İYİ Parti’den ses bekleniyor!

MHP eski milletvekili Mustafa Hidayet Vahapoğlu, 2022 yılı Mayıs ayında, Meclis’te yaptığı konuşmada “Anadolu Selçuklu Devletinin Sultanı 1. Kılıçaslan’ın kabri Diyarbakır’ın Silvan ilçesindedir. Söz konusu alana Selçuklu mimarisine uygun bir anıt mezarın yapılması konusunu Bakanlık ve Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu’nun dikkatlerine getiriyorum.” demişti...

Şimdi ise 1. Kılıçarslan’ın adı Silvan’dan siliniyor ama MHP henüz bir açıklama yapmadı! Devlet Bahçeli, iş adamı Ali Koç ile görüşmesinde “17-25 Aralık”ı gösteren saati arka plana koyunca başlayan “Cumhur İttifakı’nda çatlak mı var?” tartışmalarına cevaben “Cumhur İttifakı, Türk tarihinin varoluş refleksi, Türk milletinin varlık ve birlik remzidir.” diye başlayan bir mesaj yayınlandı.

Öyleyse “Anadolu’da Türk tarihinin varoluş refleksi, Türk milletinin varlık ve birlik remzi” olan 1. Kılıçarslan adı Cumhur İttifakı iktidarında Silvan’dan nasıl silinebiliyor?

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Halk TV’nin “1. Kılıçaslan gitti, Rindexan geldi” başlıklı haberinde ise “Silvan Belediyesi, ‘Çok dilli belediyecilik’ kapsamında çeşitli adımlar atmaya başladı. İlçe girişine Kürtçe, Türkçe ve İngilizce ‘İlçemize hoş geldiniz’ tabelası asan belediye, hizmet binasında Kürtçe anons hizmeti de başlattı.” ifadeleri kullanıldı...

Oysa 1. Kılıçarslan adının Silvan’dan silinmesi, Güroymak adının, Abdullah Gül döneminde Ermenice Norşin olarak değiştirilmesi gibidir.

Yer adları, devletin egemenlik simgeleridir. 1. Kılıçarslan’ın adını Silvan’ın meydanından silmek, o toprakları vatan yapanlara hakaret olduğu gibi, “Biz, Türk devletinin egemenliğini tanımıyoruz” demektir.

Konunun odatv’de de aynı şekilde 1. Kılıçarslan ve “Rindexan’ın güzelliği”ni yansıtan sembolik bir şekilde resmedilmesi ve magazin haberi gibi değerlendirilmesi, Türk egemenliğiyle dalga geçmektir!

Yalnız herkes bilmeli ki, bu fetret dönemi de geride kalacak, Türkiye kuruluş rayında yoluna devam edecektir...