1 kilo bal 160 bin liraya satıldı

Batman'ın Sason ilçesindeki festivalde doğal ortamda el değmeden üretilen Sason Balı açık arttırmayla 160 bin liraya satıldı.

1 kilo bal 160 bin liraya satıldı

Sason'da doğal ortamda el değmeden üretilen Sason balı, ilçede düzenlenen festivalde açık artırma ile satışa çıkarıldı. Mehmetçik Vakfı yararına açık artırmayla satışa çıkarılan 1 kilo bal, Batmanlı iş adamı Esat Ekremoğlu tarafından 160 bin liraya satın alındı.

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BALDAN GELEN PARA MEHMETÇİK VAKFINA BAĞIŞLANACAK

Sason balının çok kaliteli bir bal olduğunu ve gelirinin bir kısmı Mehmetçik Vakfına bağışlanacağı için balı rekor fiyattan aldığını belirten Ekremoğlu, bu nedenle balın, daha yüksek değere sahip olduğunu söyledi.

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