1 kilosu araba fiyatına. Bu balı yemeye kıyamazsınız

Düzenleme: Kaynak: İHA
1 kilosu araba fiyatına. Bu balı yemeye kıyamazsınız

Batman'da yöreye has doğal çiçek balı, açık artırmayla 1 kilosu 300 bin liradan satıldı.

Batman'ın Sason ilçesinde düzenlenen festivalde yöreye has doğal çiçek balı, açık artırmayla 1 kilosu 300 bin liradan satıldı.

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Sason'da düzenlenen festivalde açık artırma ile satışa sunulan 1 kilo bala 300 bin ödediğini belirten iş Adamı Abdullah Tunç, Sason balının değerinin daha fazla olduğunu belirtti.

Tunç, “Bugün burada düzenlenen festivalde satışa sunulan bala 300 bin vererek satın aldım. Ben bal üreticisi değil, altın işletmecisiyim. Bana göre Sason balı ürettiğim altınlardan çok daha değerli bir baldır.

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Bu bal herkesin bildiği gibi yüksek rakımlı dağlarda el değmeden üretildiğini biliyoruz. Bu bal dünyaca birinciliği var. Raporlarla ispatlanmıştır. Bu balın değeri bu değil daha fazla olması gerekiyor. Sason balına sahip çıkılmasını istiyoruz” dedi.

Açık artırma ile 300 bin liraya satışa alıcı bulan bal, Batman Valisi Ekrem Canalp ve Sason Kaymakamı Furkan Başar tarafından iş adamı Abdullah Tunç'a verildi.

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