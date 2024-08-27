1. Lig maçının yeri ve günü değişti

Düzenleme: Kaynak: İHA
1. Lig maçının yeri ve günü değişti

Trendyol 1. Lig’de Amed Sportif Faaliyetler ile Kocaelispor arasında yapılacak olan karşılaşmanın günü ve yeri değişti.

Trendyol 1. Lig’de Diyarbakır temsilcisi Amed Sportif Faaliyetler ile Kocaelispor arasında oynanacak 4. hafta müsabakasında yer ve saat değişti.

Amed Sportif Faaliyetler’in saha zemini futbol oynamaya uygun olmadığı için daha önce İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı’na alınması gündeme gelen ancak birkaç saat önce Diyarbakır’da 1 Eylül’de oynanacağı kulüp tarafından ilan edilen maçın yeri ve saati bir kez daha değişti. Maç kulüplerin anlaşması ve Şanlıurfa İl Spor Güvenlik Kurulunun onayıyla 2 Eylül’de Şanlıurfa’ya alındı. Maçın saati ise henüz ilan edilmedi.

Kocaelispor’dan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Takımımız ile Amed SF arasında oynanacak olan müsabaka, Şanlıurfa İl Spor Güvenlik Kurulu ve kulübümüzün onayı ile 2 Eylül Pazartesi günü Şanlıurfa’da oynanacaktır. Gerekli yazışmalar kulübümüz tarafından ivedilikle başlatılmıştır. Saat bilgileri yarın paylaşılacaktır."

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