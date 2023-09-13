1. Lig'de 5. haftanın hakemleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Trendyol 1. Lig'de 5. hafta maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre dijital atama yöntemiyle belirlenen hakemler şöyle:

16 Eylül Cumartesi:

16.00 Ankara Keçiörengücü-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor: Mehmet Türkmen

16.00 Erzurumspor FK-Altay: Abdullah Buğra Taşkınsoy

19.00 Kocaelispor-Boluspor: Erdem Mertoğlu

19.00 Ümraniyespor-Ahlatcı Çorum FK: Ayberk Demirbaş

17 Eylül Pazar:

16.00 Tuzlaspor-Adanaspor: Emre Kargın

16.00 Bitexen Giresunspor-Manisa FK: Raşit Yorgancılar

19.00 Göztepe-Teksüt Bandırmaspor: Gürcan Hasova

19.00 Gençlerbirliği-Eyüpspor: Ali Yılmaz

18 Eylül Pazartesi:

20.00 Sakaryaspor-Bodrum FK: Mehmet Ali Özer