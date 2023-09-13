1. Lig'de 5. haftanın hakemleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Trendyol 1. Lig'de 5. hafta maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı.
TFF'den yapılan açıklamaya göre dijital atama yöntemiyle belirlenen hakemler şöyle:
16 Eylül Cumartesi:
16.00 Ankara Keçiörengücü-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor: Mehmet Türkmen
16.00 Erzurumspor FK-Altay: Abdullah Buğra Taşkınsoy
19.00 Kocaelispor-Boluspor: Erdem Mertoğlu
19.00 Ümraniyespor-Ahlatcı Çorum FK: Ayberk Demirbaş
17 Eylül Pazar:
16.00 Tuzlaspor-Adanaspor: Emre Kargın
16.00 Bitexen Giresunspor-Manisa FK: Raşit Yorgancılar
19.00 Göztepe-Teksüt Bandırmaspor: Gürcan Hasova
19.00 Gençlerbirliği-Eyüpspor: Ali Yılmaz
18 Eylül Pazartesi:
20.00 Sakaryaspor-Bodrum FK: Mehmet Ali Özer