1. Lig'de 7 gollü çılgın maç

Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında karşı karşıya geldi. Gol düellosuna sahne olan maçı ev sahibi Ahlatcı Çorum FK 4-3'lük skorla galip tamamladı.

Konuk ekip 4 ve 8. dakikalarda Lima'nın golleriyle 2-0 öne geçti.

Daha sonra toparlanan Çorum FK; 21 ve 35'te Verheydt ile skoru dengeledi, 47'de Ozan Sol ile üstünlüğü yakaladı, 86'da Ahmet Sağat ile 2 farkı buldu. 88'de Lima skoru belirledi: 4-3.

Maçın 73. dakikasında Ahlatcı Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

Ahlatç Çorum FK-Manisa FK: 4-3

Stat: Çorum Şehir

Hakemler: Oğuzhan Aksu, Kadir Beyaz, Haydar Avcı

Ahlatcı Çorum FK: Hasan Hüseyin Akınay (Dk. 46 Ali Türkan), Kerem Kalafat, Landre, Toure, Ferhat Yazgan, Verheydt (Dk. 78 Ahmet Sağat), Nalepa (Dk. 85 Atakan Akkaynak), Hakan Barış (Dk. 71 Gökhan Karadeniz), Geraldo, Erkan Kaş, Ozan Sol (Dk. 71 Eren Aydın)

Manisa FK: Erhan Erentürk, Sertan Taşqın, Rroca (Dk. 78 Doğukan Emeksiz), Ofkir (Dk. 55 Diallo), Dokanovic, Alberk Koç (Dk. 46 Furkan Mehmet Doğan), Burak Altıparmak (Dk. 55 Oğuz Gürbulak), Bartu Göçmen, Sinan Osmanoğlu, Lima, Topalli

Goller: Dk. 4, 8 ve 88 Lima (Manisa FK), Dk. 21 ve 35 Verheydt, Dk. 47 Ozan Sol, Dk. 86 Ahmet Sağat (Ahlatcı Çorum FK)

Sarı kartlar: Dk. 39 Lima, Dk. 48 Sertan Taşqın, Dk. 61 Oğuz Gürbulak (Manisa FK), Dk. 68 Ozan Sol, Dk. Dk. 90 Ahmet Sağat (Ahlatcı Çorum FK)