1. Lig'de haftanın hakemleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol 1.Lig'in 6. hafta maçlarını yönetecek hakemleri resmi internet sitesinden duyurdu.
20 Eylül Cuma:
20.00 Erzurumspor FK-Esenler Erokspor: Mehmet Ali Özer
20.00 Manisa FK-Yeni Malatyaspor: Burak Olcar
21 Eylül Cumartesi:
16.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Gençlerbirliği: Alpaslan Şen
19.00 Amed Sportif Faaliyetler-Boluspor: Süleyman Bahadır
19.00 MKE Ankaragücü-Sakaryaspor: Erdem Mertoğlu
22 Eylül Pazar:
16.00 Ankara Keçiörengücü-Alagöz Holding Iğdır FK: Raşit Yorgancılar
16.00 Central Hospital Ümraniyespor-Adanaspor: Fatih Tokail
19.00 Uğur Okulları İstanbulspor-Teksüt Bandırmaspor: Sarper Barış Saka
19.00 Ahlatcı Çorum FK-Kocaelispor: Adnan Deniz Kayatepe
23 Eylül Pazartesi:
20.00 Şanlıurfaspor-Fatih Karagümrük: Ömer Tolga Güldibi