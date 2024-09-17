1. Lig'de teknik direktör değiştiren takım sayısı 3'e çıktı

Kaynak: AA
1. Lig'de teknik direktör değiştiren takım sayısı 3'e çıktı

Sol Bamba'nın vefatı nedeniyle Adanaspor ile Boluspor ve MKE Ankaragücü, ilk 5 hafta sonunda teknik heyetinde değişikliğe gitti.

Trendyol 1. Lig 2024-2025 sezonunda ilk 5 hafta sonunda 3 takım teknik direktör değişikliğine gitti.

Sezonun başlamasının ardından Adanaspor Teknik Direktörü Sol Bamba'nın eski rahatsızlığının tekrar nüksetmesi sonucu hayatını kaybetmesiyle Adanaspor, Bamba'nın pro lisansının olmaması nedeniyle takımın teknik sorumlu pozisyonuna Francois Ciccolini'yi getirdi.

Boluspor, sezonun ilk 4 haftasının ardından teknik direktör Serhat Gülpınar ile yollarını ayırdı ve yerine Ufuk Kahraman'ı getirdi.

MKE Ankaragücü ise teknik direktör Cihat Arslan'la yollarını ayırdı.

İlk 5 haftada 20 takımdan 3'ünün teknik direktör değiştirdiği ligde, Ahlatcı Çorum FK'de Serkan Özbalta, Erzurumspor FK'de Hakan Kutlu, Esenler Erokspor'da Mehmet Altıparmak, İstanbulspor'da Osman Zeki Korkmaz ve Kocaelispor'da Ertuğrul Sağlam geçen sezon olduğu gibi görevlerine devam ediyor.

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