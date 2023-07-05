1 litre rakıdan alınan vergiye zam. Bakın kaç lira oldu

Rakıya ÖTV zammı yolda.Gelir İdaresi Başkanlığı, alkollü içki ve sigaradan alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarını yüzde 14.82 olan geriye dönük 6 aylık Yİ-ÜFE oranında artırdı.

Yeni vergi oranları Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinde yayımlandı. Ekonomi Gazetesi'nden Hüseyin Gökçe'nin haberine göre, ÖTV zammıyla birlikte 1 litre rakıdan alınan vergi 449 liraya yükseldi.

Hesaplamalara göre alkollü içkilerde asgari maktu vergi tutarı yüzde 14.82 oranında artırılmasıyla birlikte 1 litre saf alkolün asgari vergisi 796,7780 liradan, 845,9684 liraya çıktı. Buna göre, yüzde 45 alkol oranına sahip 1 litre rakıda ÖTV 380,6857 liraya çıktı. Bu tutara 68,5185 liraya karşılık gelen yüzde 18’lik KDV’nin eklenmesiyle birlikte 1 litrelik rakının vergi tutarı 449,2042 liraya yükselmiş oldu.

Sigarada ÖTV, alkollü içkiden farklı olarak hem asgari maktu vergi hem de maktu vergi olarak hesaplanıyor. Buna göre 1 adet sigarada 0,9680 lira olan asgari maktu vergi tutarı yüzde 14.82’lik artışla 1.1114 liraya yükseldi. Buna göre 1 paket sigaranın asgari maktu vergi tutarı da 22,2280 lira oldu.

Sigaraya satış fiyatı üzerinden yüzde 63 oranında bir vergi uygulanıyor. Yüzde 63 oranındaki vergi yanı sıra sigara paket başına ayrıca 1,1043 lira (1 lira 10 kuruş) maktu vergi alınıyor.