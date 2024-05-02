1 Mayıs’ta acı haber: Vinç koptu İşçiler yere çakıldı

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde bindikleri vinç aracılığıyla çırçır fabrikanın çatısını sökmeye çalışan Bakır Karataş ile Necati Er, bir süre sonra vincin kaynak yerinden kopmasıyla 10 metre yükseklikten beton zemine düştü.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Necati Er'in olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Ağır yaralanan Bakır Karataş ise hastaneye kaldırıldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nden hayatını kaybeden Necati Er'in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Jandarma, olaya ilişkin soruşturma başlattı.