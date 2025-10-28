Amatör balıkçı Kadir Çokivgen, Ege Denizi’nin Çanakkale açıklarında, oltayla 1 metre 74 santim uzunluğunda, 73 kiloluk orkinos yakaladı. Çokivgen, zorlu uğraşın ardından kıyıya çıkarmayı başardığı balığı görünce hem şaşkınlık hem de mutluluk yaşadı.

Balığı yakaladığı anları kameraya kaydeden Çokivgen, yaşadığı mutluluğu sosyal medya hesabından paylaştı.

'3 SAATLİK MÜCADELE SONUNDA GELDİ'

Çokivgen, "Gece 03.00-04.00 sularında yola çıktık. Yolda hep konuştuk; ‘Yakalarsak ne yaparız? Nasıl hareket etmemiz gerekir?’ diye. Saat 07.30 civarında balık oltama geldi. Bu kadar büyük olduğunu açıkçası tahmin etmemiştim. Daha küçük sanıyordum ama 73 kilo geldi ve 1 metre 74 santim boyundaydı” dedi.