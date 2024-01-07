1 milyar dolarlık ithalata rağmen düşmeyen kırmızı et fiyatları meclise taşındı

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Serpil Demir
1 milyar dolarlık ithalata rağmen düşmeyen kırmızı et fiyatları meclise taşındı
Hayvan ithalatına rağmen et fiyatlarının düşmediğine dikkat çeken CHP’li Gürer, hayvancılık sorunlarının çözümü için soru önergesi verdi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, hayvancılıkta yaşanan sorunlara ilişkin önerge verdi.

Doğru düzgün bir hayvancılık politikasının olmamasına dikkat çeken Gürer, önergesinde; “Hayvancılık desteklemelerinin gerçek anlamda bu işi yapanlara, gerçek anlamda bu işi büyütmek isteyenlere ulaşmadığı bu nedenle de yerinde ve görerek hayvancılık destelemelerinin, il ve ilçe tarım ve orman müdürlükleri ile koordineli olarak daha az bürokrasi ve güvenilir evraklarla üreticiye ulaşımı sağlanmalıdır” ifadelerini kullandı.

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Gürer ayrıca, “2023’te hayvan ithalatı tam gaz devam etti. Kasım’da sığır ithalatı yüzde 940 oranında artarken yılın ilk 11 ayında toplam 1,03 milyar dolar sığır ithalatı için ödeme yapıldı. Kasım ayındaki sığır ithalatında en büyük pay 92,8 milyon dolarla Brezilya'ya ait olurken, bu ülkeyi 43,2 milyon dolarla Uruguay ve 8,8 milyon dolarla Çekya oldu. Ancak bu ödemelerde et fiyatlarını düşürmedi” dedi.

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Gürer, araştırma önergesiyle hayvancılık sorunlarının çok yönlü araştırılması gerektiğine dikkat çekerken sorunların çözümüne yönelik tedbirlerin alınmasını talep etti.

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