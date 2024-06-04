1 Milyar oyun sayılmasına başlanıldı

Hindistan'da altı hafta süren kademeli seçimlerde geri sayım başlandı.

Ülkede yapılan anketler, Başbakan Narendra Modi'nin Hindu milliyetçisi Bharatiya Janata Partisi (BJP) ve müttefiklerinin rahat bir zafer elde edeceğini söylüyor. Modi'nin 10 yıllık iktidardan sonra şimdi üçüncü beş yıllık dönem için Hindistan vatandaşlarının seçimini bekliyor.

Modi, partisinin Müslüman karşıtı duyguları alevlendirmekle suçlanması nedeniyle yurt içinde ve yurt dışında tartışmalı bir isim haline gelmişti. Modi'nin liderliğini üstlendiği Bharatiya Janata Partisi, bu seçimde Kongre Partisi ve onun ana kampanya lideri olan Rahul Gandhi'nin liderliğindeki geniş bir muhalefet ittifakıyla mücadele ediyor.

Seçimlerde, resmi verilere göre yaklaşık 970 milyondan fazla seçmen -ki bu dünya nüfusunun %10'undan fazlasına denk geliyor- oy kullandı. Resmi olmayan sonuçlara göre seçime katılım oranı %66 olarak belirlendi.

543 seçim bölgesinde kurulan oy sayım merkezlerindeki oy sayma işleminin Salı günü nihayete ermesi bekleniyor.