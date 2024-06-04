1 Milyar oyun sayılmasına başlanıldı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
1 Milyar oyun sayılmasına başlanıldı

Dünyanın en büyük demokrasi yarışında oy verme işlemlerinin son bulmasından sonra oyların sayılma işlemine geçildi.

Hindistan'da altı hafta süren kademeli seçimlerde geri sayım başlandı.

Ülkede yapılan anketler, Başbakan Narendra Modi'nin Hindu milliyetçisi Bharatiya Janata Partisi (BJP) ve müttefiklerinin rahat bir zafer elde edeceğini söylüyor. Modi'nin 10 yıllık iktidardan sonra şimdi üçüncü beş yıllık dönem için Hindistan vatandaşlarının seçimini bekliyor.

Modi, partisinin Müslüman karşıtı duyguları alevlendirmekle suçlanması nedeniyle yurt içinde ve yurt dışında tartışmalı bir isim haline gelmişti. Modi'nin liderliğini üstlendiği Bharatiya Janata Partisi, bu seçimde Kongre Partisi ve onun ana kampanya lideri olan Rahul Gandhi'nin liderliğindeki geniş bir muhalefet ittifakıyla mücadele ediyor.

Seçimlerde, resmi verilere göre yaklaşık 970 milyondan fazla seçmen -ki bu dünya nüfusunun %10'undan fazlasına denk geliyor- oy kullandı. Resmi olmayan sonuçlara göre seçime katılım oranı %66 olarak belirlendi.

543 seçim bölgesinde kurulan oy sayım merkezlerindeki oy sayma işleminin Salı günü nihayete ermesi bekleniyor.

madhya-pradesh-ians-1.jpg

Son Haberler
ABD Başkanı Biden’ın oğlu hapis cezasıyla karşı karşıya Dünya
ABD Başkanı Biden’ın oğlu hapis cezasıyla karşı karşıya
Termometreler 40 dereci buldu vatandaşlar kendilerini denize attı Gündem
Termometreler 40 dereci buldu vatandaşlar kendilerini denize attı
Fatih Portakal Mehmet Şimşek’in büyük korkusunu açıkladı. 'Sabır demeyin bana' diyerek seslendi Gündem
Fatih Portakal Mehmet Şimşek’in büyük korkusunu açıkladı. 'Sabır demeyin bana' diyerek seslendi
Demet Evgar hayranlarını korkuttu! Törene tekerlekli sandalye ile geldi Magazin
Demet Evgar hayranlarını korkuttu! Törene tekerlekli sandalye ile geldi
50 yaşındaki Şevval Sam bu sefer oğlunu koluna taktı. Kim inanır ana-oğul olduklarına. Magazin
50 yaşındaki Şevval Sam bu sefer oğlunu koluna taktı. Kim inanır ana-oğul olduklarına.
Otomotiv devlerinden çok konuşulacak hile itirafı Otomotiv
Otomotiv devlerinden çok konuşulacak hile itirafı