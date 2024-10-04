1 milyon 298 bin çocuk liseye kaydolmadı

Düzenleme: Kaynak: Birgün
1 milyon 298 bin çocuk liseye kaydolmadı

MEB İstatistiklerine göre, son 6 yılda ortaokuldan mezun olan 1 milyon 298 bin çocuğun liseye kaydolmadığı ortaya çıktı.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın istatistiklerine göre her yıl 8’inci sınıftan mezun olan çocuklar liseye kaydolmuyor. Üstelik bu çocukların sayısı hiç de az değil. 2017-2018’den itibaren 8’inci sınıfa kadar okuyan yaklaşık 1,3 milyon çocuk açıköğretim de dahil olmak üzere liselere kayıt yaptırmadı. 4+4+4 sistemi bu çocuklar için 4+4+0 olarak son buldu.

2017-2018 eğitim-öğretim yılında ortaokuldan 1 milyon 191 bin 856 öğrenci mezun oldu. Ancak sonraki yıl liseye kayıt yaptıran öğrenci sayısı 1 milyon 55 bin 220’de kaldı. Mezun olanla kayıt yaptıran öğrenciler arasındaki fark 136 bin 636 oldu.

2018-2019’da benzer bir tablo ortaya çıktı. Ortaokuldan mezun olan sayısı 1 milyon 233 bin 861 olarak gerçekleşti. Buna karşın yaz tatilinin ardından herhangi bir liseye giriş yapan öğrenci sayısı ise 1 milyon 69 bin 162 oldu. Kayıt yaptıran öğrenci sayısı mezun olanlardan 164 bin 699 daha azdı.

2019-2020’de ise 4+4+4’ün ilk senesinde ilkokula başlayanlar ortaokuldan mezun oldu. Bu da hem mezun sayısını hem de kayıt yaptırmayan sayısında artışa neden oldu. Mezun olan öğrenci sayısı o yıl tam 1 milyon 700 bin 560’tı. Bu öğrencilerin 209 bin 93’ü okulu bıraktı. Eğitim-öğretim yılı başında liselere kaydolan öğrenci sayısı 1 milyon 491 bin 467’ydi.

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