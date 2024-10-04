1 milyon 298 bin çocuk liseye kaydolmadı

Milli Eğitim Bakanlığı’nın istatistiklerine göre her yıl 8’inci sınıftan mezun olan çocuklar liseye kaydolmuyor. Üstelik bu çocukların sayısı hiç de az değil. 2017-2018’den itibaren 8’inci sınıfa kadar okuyan yaklaşık 1,3 milyon çocuk açıköğretim de dahil olmak üzere liselere kayıt yaptırmadı. 4+4+4 sistemi bu çocuklar için 4+4+0 olarak son buldu.

2017-2018 eğitim-öğretim yılında ortaokuldan 1 milyon 191 bin 856 öğrenci mezun oldu. Ancak sonraki yıl liseye kayıt yaptıran öğrenci sayısı 1 milyon 55 bin 220’de kaldı. Mezun olanla kayıt yaptıran öğrenciler arasındaki fark 136 bin 636 oldu.

2018-2019’da benzer bir tablo ortaya çıktı. Ortaokuldan mezun olan sayısı 1 milyon 233 bin 861 olarak gerçekleşti. Buna karşın yaz tatilinin ardından herhangi bir liseye giriş yapan öğrenci sayısı ise 1 milyon 69 bin 162 oldu. Kayıt yaptıran öğrenci sayısı mezun olanlardan 164 bin 699 daha azdı.

2019-2020’de ise 4+4+4’ün ilk senesinde ilkokula başlayanlar ortaokuldan mezun oldu. Bu da hem mezun sayısını hem de kayıt yaptırmayan sayısında artışa neden oldu. Mezun olan öğrenci sayısı o yıl tam 1 milyon 700 bin 560’tı. Bu öğrencilerin 209 bin 93’ü okulu bıraktı. Eğitim-öğretim yılı başında liselere kaydolan öğrenci sayısı 1 milyon 491 bin 467’ydi.