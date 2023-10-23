1 milyon 559 bin TL'den 150 adet Jeep Avenger 15 dakikada satıldı

YENİÇAĞ / Ercan KARACA

Yüzde 100 elektrikli Jeep Anilk temsilcisi olan Avenger'ın Türkiye ön satışı online.jeep.com.tr üzerinden başladı. İlk 150 araç 15 dakika içinde satıldı. Avrupa'da 'Yılın Otomobili 2023', ödülünü kazanan Avenger, kasım ayında Türkiye yollarıyla buluşacak.

LANSMANA ÖZEL AYRICALIKLAR

Jeep online satış kanalı üzerinden, lansmana özel 1.559.000 TL'den başlayan fiyatlarla ön satışa sunulan Avenger; İstanbul, Ankara, İzmit, İzmir, Antalya ve Konya'daki showroom'larda sergilenmeye başladı. Avenger, lansmana özel ayrıcalıklarla sunuluyor.

Aracını online.jeep.com.tr üzerinden sipariş eden müşteriler, otomobilin sportif kimliğini öne çıkaran desenine sahip, benzersiz Avenger motor kaputu kaplaması (sticker) ile alma şansına sahip oluyorlar. Ayrıca Avenger alan herkes 20 bin TL değerinde şarj imkanı sunan EŞARJ enerji kartı fırsatından yararlanıyor.

ŞEHİR İÇİNDE 550 KM MENZİLE SAHİP

Stellantis'in yeni nesil güç aktarma sistemiyle donatılan Jeep Avenger, WLTP döngüsünde 400 km, şehir içinde ise 550km'ye varan menzil sunuyor. Avenger, 115 kW (156 beygir) güç ve 260 Nm tork üreten 400 voltluk elektrik motoru ile yeni 54 kWh bataryaya sahip. Hızlı şarj noktalarında DC 100 kW Mod 4 kablo ile 30 km sürüş menzili için 3 dakikada şarj oluyor. Bataryalar yüzde 20'den yüzde 80'e sadece 24 dakikalık sürede şarj edilebiliyor. Tüm bu özellikler onu, sıfır emisyonlu bir alternatif arayanlar için ideal bir seçenek haline getiriyor.