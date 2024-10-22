Hande Yener, Ünzile şarkısıyla cinayete kurban giden çocukları andı

Bornova Aşık Veysel Açıkhava Tiyatrosu'ndaki konserinde Şarkıcı Hande Yener Ünzile şarkısını söyledi.

Şarkı seslendirilirken sahne arkasına katledilen çocukların isimleri ve fotoğrafları yansıtıldı. Geçtiğimiz günlerde günlerce aranan ve sonrasında cesedi bulunan üniversite öğrencisi Rojin, Türkiye'nin kanını donduran bir şekilde aile içinde öldürülen Narin ve yine vahşide katledilen çocukların isimleri ve fotoğrafları sırayla ekrana yansıtıldı.

Duygu dolu anların yaşandığı konserde Hande Yener'in bu davranışı takdir topladı. Ekranda ayrıca “Bir çocuğun çıkaramadığı ses olmak zorundasın” yazıldı.

ÜNZİLE ŞARKISININ HİKAYESİ NEDİR?

Ünlü söz yazarı Aysel Gürel'in yazdığı bir şarkıdır. Sezen Aksu'nun seslendirdiği Ünzile şarkısının hikayesi ise şöyledir:

Hande Yener: İnsan olmaktan utanıyorum, hayvan kelimesi benim için iltifattır

Aysel Gürel Anadolu turnesindeyken bir köyde mola verir o esnada tesadüfen Ünzile isimli biriyle karşılaşır. Beraber sohbet ederler. Sohbet ilerledikçe Ünzile'nin hayat hikayesi Aysel Gürel'i çok etkiler. Çünkü Ünzile çok küçük yaşta evlendirilmiştir. Ailesinin görücü usulüyle 8 yaşında evlendirilmiştir. Ünzile şarkıda da geçtiği gibi birkaç koyun karşılığında verilmiştir.